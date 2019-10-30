Ребенок в автомобиле. "Новые" правила перевозки детей

В Украине ужесточили правила перевозки детей в автомобильном транспорте. Верховная Рада большинством голосов приняла закон, которым внесены соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Отныне за несоблюдение Правил дорожного движения, которые предусматривают запрет на перевозку детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования автокресел, водитель будет оштрафован. Размер штрафов: 30 необлагаемых минимумов доходов граждан –510 гривен, за повторное нарушение в течение года – 50 необлагаемых минимумов, или 850 гривен.

Введение такого механизма автор закона, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов объясняет тем, что действующим законодательством не предусмотрена норма, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Хотя сами правила расписаны в нормативах дорожного движения. К сожалению, родители ими довольно часто пренебрегают. Как результат – неутешительная статистика ДТП с участием детей.

Так, согласно официальным данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тысячи человек, травмируется – 35 тысяч. Немалую долю среди пострадавших составляют именно дети.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, испытания на безопасность свидетельствуют, что обычные автомобильные сиденья и ремни безопасности не гарантируют защиту пассажиру, рост которого меньше 135 сантиметров. При фронтальном ударе ребенок легко выскальзывает из-под ремня, изготовленного под габариты взрослого человека. Правильно установленные детские автомобильные кресла являются самым действенным средством безопасности. По данным Всемирной организации здравоохранения, автосиденья снижают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, на 80% - более взрослых детей.

В Украине владельцы автомобилей используют детские кресла только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей более старших, о чем свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией «Ipsos» в рамках проекта «Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине».

Но важно знать, что, согласно исследованиям специалистов, удар от столкновения ребенка, который не пристегнут ремнями безопасности, даже на скорости 50 км/ч, равноценен его падению с 10-метровой высоты. Не менее опасно перевозить детей на руках. Ведь если взрослый пристегнут, то, при экстренном торможении или столкновении, он не может удержать ребенка. А если взрослый не пристегнут, то он может придавить малыша своим телом.

Дмитрий Шпенов, презентуя закон, отметил, что новшества будут касаться и такси. «Он (закон) однозначно распространяется на такси. И в такси теперь должно быть все предусмотрено, так как это общепринятая практика в Европе, там в багажнике такси лежат детские кресла», - сказал Шпенов.

Здесь, впрочем, стоит отметить, что в сфере перевозок в Украине – полный бардак. И родители детей, желающие обеспечить им безопасное передвижение в такси, во-первых, сталкиваются с проблемой выбора: какие службы такси в стране действительно работают с официальной лицензией, а не просто дают возможность зарабатывать под своим брендом любому водителю со своим авто.

Во-вторых, учитывая, что нормы перевозки детей в авто давно прописаны в ПДД, по идее, такси и раньше должны были быть оборудованы автокреслами или бустерами (или хотя бы иметь такие в багажнике). К сожалению, реальность такова, что в некоторых «такси» даже ремни безопасности не в чести, а продажа «заглушек» - нормальная статья доходов в магазинах на АЗС.

К тому же, как следует из ответа на открытое письмо киевских родителей к весьма популярным в столице службам пассажирских перевозок – Uber, Uklon, Bolt, пока они (и то, не все) только намерены перенимать зарубежный опыт и создавать отдельную категорию автомобилей с детскими креслами в Украине. Не исключено, что, при этом, взлетят и цены. А сейчас реальность такова, что, с большой долей вероятности, водитель, узнав, что придется перевозить семью с малышом или малышами, просто откажется от заказа.

Он также рассказал, что во время подготовки законопроекта понимал, что сумма штрафа в 510 гривен для некоторых семей является очень большой. «Плюс, минимальное кресло стоит от 300 гривен - это тоже приличная сумма для сегодняшней, по сути, бедной страны. Но это - вынужденная мера, потому что есть четкая статистика, которая говорит о том, что 52% смертности детей зависит именно от того, в кресле они или нет», - так прокомментировал свою позицию парламентарий.

Тут, правда, хочется «сообщить» депутату, что цена качественного, сертифицированного кресла, которое действительно способно спасти жизнь ребенка, начинается с 2 тысяч гривен. И это – минимум.

И еще один важный нюанс, который касается общественного транспорта - маршруток и автобусов, в ДТП с которыми попадают сотни детей в год. По словам Шпенова, закон их касаться не будет, для этого есть «специальный закон».

Действительно, на сегодня действуют Правила перевозки детей в общественном транспорте, установленные Постановлением Кабмина от 1997 года (N 176), а также законом «Об автомобильном транспорте» от 2001 года (№2344). В этих документах четко расписано, каким стандартам общественный транспорт должен соответствовать, как нужно в нем перевозить пассажиров с детьми, а также правила поведения как пассажиров, так и водителя. Правда, они, мягко говоря, не выполняются в полной мере. Об этом свидетельствуют отчеты Нацполиции по результатам проверок общественного транспорта. Так, по даным полицейских, за один час инспекции из четырех проверенных автобусов в трех обнаруживаются нарушения. У инспекторов Укртрансбезопасности своя статистика - 60 актов нарушений за неделю. То есть, тысячи актов в год. Очевидно, депутатам нужно подумать и над этой проблемой.

Автокресла в Европе

В Европе обязательное наличие автокресла при перевозке детей действует с конца 90-х годов прошлого столетия. Именно поэтому там уровень обеспечения безопасности детворы несопоставим с Украиной. К примеру, в Германии показатель использования детских автокресел составляет 99%, Чехии - 96%, Эстонии - 96%, Польше - 93%. Способствуют этому и высокие штрафы за нарушения: в Германии - 60 евро, Чехии - 78 евро, Эстонии - до 400 евро, Польше - 35 евро.

Правда, нарушителей и в ЕС хватает. Так, по данным DW, недавно в Германии полиция провела проверку автомобилистов, в ходе которой выяснилось, что чуть ли не треть всех проверенных родителей установили детские сидения неправильно. То есть, была сведена на нет главная их функция - обеспечение безопасности ребенка. Кстати, в Европе, все детские автокресла перед допуском к продаже проходят испытания на соответствие последнему Европейскому стандарту безопасности - ECE R44/04. Эта маркировка должна присутствовать на всех автосидениях.

Кроме того, в 2017 году, с учетом того, что увеличилось количество смертей детей в ДТП, нормы их перевозки в автомобилях в Европе были ужесточены.

В первую очередь, в ряде стран увеличили штрафы за нарушения. К примеру, в Италии он может составить от 80 до 323 евро, за рецидив - приостановление действия водительского удостоверения сроком от 15 дней до 2-х месяцев. В Бельгии кроме штрафа от 50 до 2500 евро нарушителю грозит 30 суток тюрьмы.

Во-вторых, главным критерием, кроме веса ребенка, является и его рост. Детей ниже 125 см перевозить без автокресел запрещено, а дети ростом 125-150 см должны путешествовать только на заднем сиденье, и всегда на адаптере («подушке»), пристегнутыми ремнями безопасности, или же в автокресле.

Дети весом до 9 кг должны перевозиться в креслах и противоположно направлению движения автомобиля. Нельзя перевозить детей, даже в креслах, на переднем сиденье. Если младенца в кресле закрепили рядом с местом водителя, что, зачастую, бывает у мам, то должна быть выключена подушка безопасности.

В Украине правила применения автокресел не столь четкие, тем не менее, есть надежда, что введение штрафов за нарушение перевозки детей, сделают свое дело. Родители станут более ответственными за жизни своих отпрысков.

История автокресла для маленького пассажира

Первое детское удерживающее устройство было изобретено в 1935 году в США, об этом было сообщено в заметке журнала Modern Mechanix. Сиденье имело примитивную конструкцию. И это понятно – главная задача сводилась к тому, чтобы ребенок не отвлекал водителя от дороги.

Но в 1939 году детское сиденье было усовершенствовано, и опять-таки американцем - Лестером Брессоном. Новое приспособление было оснащено ремнем безопасности и крепилось на штыре, вмонтированном в пол автомобиля. Новшество вызвало большой резонанс. В результате, в 1958 году, под эгидой ООН, было принято Женевское соглашение, в рамках которого подписали Соглашение об обеспечении детской безопасности в автомобиле. Оно корректировалось в 1967 и 1995-ом. Правила ужесточались.

В 1963 году шведский профессор Бертиль Альдман сконструировал новую модель детского автокресла. Оно устанавливалось на переднем сиденье спинкой вперед. Этот принцип стал «законом» безопасности детей в авто. В 1967 году автомобильный концерн Volvo презентовал созданное совместно с профессором Альдманом детское сиденье на международной выставке. Это дало старт разработкам многими крупными автоконцернами своих брендов автокресел. Новаторства присущи и сегодняшнему дню. Тем не менее, есть общие правила выбора автосиденья для малыша.

В помощь родителям

Итак, на автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности - ECE R44/03 или ECE R44/04. Кроме того, автокресла подлежат обязательной сертификации в Украине.

Все автосиденья для детей имеют срок годности. Они могут использоваться шесть лет с даты производства, хотя срок может варьироваться самим производителем.

Рекомендовано заменять детское автокресло, побывавшее в аварии, на новое. Так как не известно, как оно будет срабатывать в дальнейшем. Не рекомендуется покупка подержанного детского автокресла. Это связано с вышеупомянутыми проблемами, касающимися невозможности определить срок годности и историю эксплуатации.

И еще один нюанс. О нем упомянул автор нового закона - качественные автокресла, цена которых стартует с 2-3 тысяч гривен, слишком дороги для рядового украинца. Но разве сопоставима безопасность ребенка со стоимостью автосидений?

Нана Черная