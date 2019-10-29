УЗ готовят к выходу на рынок внешних заимствований

Кравцов отметил, что благодаря IPO планируется привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет.

Министерство инфраструктуры Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "Укрзализныця" подписали соглашение о начале процедуры выхода на IPO украинской железнодорожной компании.

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Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, который присутствует на инвестиционном форуме в Мариуполе, на своей странице в Facebook.

"Думал ли я 2 года назад, что сегодня буду подписывать меморандум, который дает старт IPO (первая публичная продажа части акций - УНИАН) "Укрзализныци"? Сегодня мы открыли новую страницу в истории "Укрзализныци". Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и "Укрзализныця" подписали соглашение о начале процедуры IPO компании", - написал он.

Кравцов отметил, что соглашение позволит повысить эффективность, улучшить работу компании, повысить прозрачность и искоренить коррупцию.

"Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести "Укрзализныцю" на первые места среди транспортных компаний мира", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укрзализныци" заявлял, что процесс от момента старта подготовки к моменту выхода на IPO может занять от года до трех лет.