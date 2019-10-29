Правительство определило границы территории морского порта Мариуполь

По информации министра инфраструктуры, с 2014 года количество судозаходов в украинские порты на Азовском море уменьшилось в 2 раза.

Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе определил границы территории морского порта Мариуполь, который не имел границ с 2013 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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«Сегодня на заседании правительства в Мариуполе принято решение о границах территории морского порта Мариуполь. С 2013 года порт не имеет определенных границ. Решение правительства влечет правовую определенность при осуществлении хозяйственной деятельности для субъектов хозяйствования, которые работают или намерены работать на территории порта», - написал он.

Также Криклий сообщил, что правительством принято решение о включении прилегающего водного пространства морского терминала «СРЗ» (Азовский судоремонтный завод) в уже определенные границы акватории порта Мариуполь.

«Это важно для обеспечения безопасности судоходства и контроля за соблюдением безопасности в акватории порта», - написал он.

Криклий отметил, что с 2014 года количество судозаходов в украинские порты на Азовском море уменьшилось в 2 раза.

«Мариупольский порт развивается, несмотря на непосредственную близость к зоне ООС и «мост зла» в Керченском проливе. В 2018 году здесь построен современный высокотехнологичный терминал по перегрузке листового металла и запущена одна из крупнейших в регионе промышленных гелиосистем. Продолжается реконструкция гидротехнической части причала в рамках реализации проекта строительства зернового терминала - крупнейшего в регионе специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов, где можно будет хранить одновременно более 130 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать - около 2,5 млн тонн», - отметил министр.

Также, по словам Криклия, продолжается дноуглубление, цель которого - восстановление паспортных глубин на подходах к порту и у причалов для увеличения проходной осадки судов, а, следовательно, и объемов грузопереработки.

«К концу 2019 проходная осадка будет доведена до 8 метров», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН оценил в 10 млрд грн ущерб для морской отрасли Украины из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.

По данным Минэкономразвития, Украина вследствие аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014-2015 годах потеряла почти пятую часть ВВП.