Верховная Рада приняла бюджет Украины-2020 в первом чтении: Днепр получит миллиард на аэропорт

В правках в бюджет заложен 1 млрд грн. на строительство Международного аэропорта «Днепр».

18 октября народные депутаты проголосовали в первом чтении за правки в бюджет Украины на 2020 год.

В нем учтены правки о выделении средств на реконструкцию аэропорта в Днепре, сообщает "Информатор".

За проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год проголосовали «за» 225 нардепов, а «против» было 38 народных избранников. Это голосование говорит о том, что бюджет на 2020 год принят в первом чтении.

Всего комитеты Верховной Рады рассмотрели 2 176 правок, из них в проект бюджета внесли 772 правки и отменили 1 404 предложений. До 2 ноября должны быть готовы правки в бюджет для второго чтения.

Напомним, что в правках заложен 1 млрд грн на строительство Международного аэропорта «Днепр».

Читайте такжеЗеленский подтвердил, что деньги на «взлетку» аэропорта в Днепре будут предусмотрены в госбюджете-2020

О поддержке авиасообщения для днепрян говорил во время своего первого визита в Днепр президент. «Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», — сказал президент в июле этого года. Намерение не оставлять Днепр без нормального аэропорта подтвердит глава государства еще раз 10 октября во время пресс-марафона. «Ответ один: мы будем строить в Днепре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днепре», — сказал президент Владимир Зеленский.

После внесения правок в проект бюджета деньги на взлетку появились. «Бюджетный комитет Верховной Рады внес отдельной строкой в законопроект Госбюджета-2020 программу проектирования и строительства Международного аэропорта «Днепр». На нее запланирован 1 миллиард гривен. То есть это то, что обещал Днепропетровщине президент», – написал в середине октября на странице в ФБ нардеп Сергей Демченко.

Деньги, которые заложены в проекте бюджета для аэропорта Днепра — 1 миллиард гривен, государство должно потратить на взлетную полосу и радиомаячную систему. Строительством терминала займется инвестор — владелец группы DCH Александр Ярославский. Об этом 3 октября этого года говорили в Днепропетровской облгосадминистрации.

Проект по строительству нового аэропорта будет реализован в формате частно-государственного партнерства. Планируется, что Александр Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство — взлетную полосу.

Инвестиции DCH составят порядка $70 млн, а государство должно вложить около 3 млрд грн.

Работы в Международном аэропорте «Днепр» должны начаться уже в 2020 году — как только государство выделит первый миллиард гривен на строительство взлетно-посадочной полосы. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.