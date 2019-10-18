Кабмин вернул "Укрзализныцю" под контроль Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры отметил, что реформа «Укрзализныци», которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится.

Кабинет министров Украины вернул акционерную компанию "Укрзализныця" в сферу управления Мининфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Возвращение блудного сына. Решением правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Спасибо премьер-министру за поддержку в преодолении последствий странных коалиционных договоренностей предыдущего правительства", - написал он.

Криклий отметил, что реформа "Укрзализныци", которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится.

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"Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO). Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", - написал он.

Также Криклий сообщил, что планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

"Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в начале 2017 года Кабмин принял постановление о передаче "Укрзализныци" из сферы управления Мининфраструктуры в подчинение правительству.