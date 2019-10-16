Беларусь построит речной порт на границе с Украиной за 20 миллионов долларов

Ожидается, что этот порт увеличит транзитный поток Украины на 6-7 миллионов тонн грузов за три года.

Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией «Белтопэнерго» на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области возле границы с Украиной. Читайте такжеОдесский морской порт получил нового руководителяОб этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, пишет Цензор.нет. «Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит 20 миллионов долларов», – сообщил Авраменко. По его словам, именно эта сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта. Отмечается, что первая очередь строительства порта начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной. Ожидается, что транзитный поток Украины увеличится на 6-7 миллионов тонн грузов за три года. Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь является ключевым торговым партнером Украины.

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