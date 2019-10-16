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Беларусь построит речной порт на границе с Украиной за 20 миллионов долларов

20:32, 16 октября 2019
Транспорт
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Строительства порта начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной / president.gov.ua

Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией «Белтопэнерго» на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области возле границы с Украиной.

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«Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит 20 миллионов долларов», – сообщил Авраменко.

По его словам, именно эта сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта.

Отмечается, что первая очередь строительства порта начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной. Ожидается, что транзитный поток Украины увеличится на 6-7 миллионов тонн грузов за три года.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь является ключевым торговым партнером Украины.

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Теги: #Днепр#Беларусь#порт