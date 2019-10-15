В полиции рассказали, как штрафуют владельцев «евроблях»

Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.

Водителей на автомобилях на «еврономерах» штрафуют за нарушение так же, как и владельцев других авто.

Об этом сообщил в эфире «Нині вже» на hromadske Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины.

«Отсроченно именно привлечения к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, — ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения, или совершение преступления с помощью данного транспортного средства — мы реагируем как на обычный другой транспорт», — отметил он.

Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.

«Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение», — добавил Билошицкий.

Читайте такжеВ Кабмине предложили упрощенные ставки на растаможку "евроблях"

12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать «евробляхи» по единой ставке. Также в правительстве сообщали, что разработают новый законопроект о растаможивании автомобилей.

2 октября глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин решил не применять штрафы за нарушение условий таможенного ввоза авто на еврономерах, пока «не будет найдено адекватное решение».

23 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей, в том числе с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушение правил растаможивания автомобилей.

22 февраля 2019 года истек срок льготного растаможивания авто на еврономерах, в течение которого зарегистрировать автомобиль в Украине можно было со скидкой в 50%. В течение «льготного периода растаможили более 124 тысяч «евроблях». Владельцы таких авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривен ($306 млн).

После этого депутаты Рады несколько раз откладывали начало действия закона 2612, который должен начать процедуру по привлечению к ответственности и наложения штрафов за использование автомобилей на иностранной регистрации с нарушением таможенного режима.