Стоит ли вводить для иностранцев плату за проезд по украинским дорогам

Молодой и перспективный министр инфраструктуры Владислав Криклий, похоже, начал осваиваться в должности. Не прошло и двух месяцев с момента назначения 32-летнего реформатора, как он принялся генерировать новые творческие идеи. Одну из них обнародовал на рабочем совещании в Николаеве: сделать платным для иностранцев проезд по дорогам Украины.

Такой шаг Криклий аргументировал тем, что экономные иностранцы на больших фурах заезжают в страну с полным баком горючего, проезжают тысячи километров по нашим дорогам и, избегая отечественных АЗС, ухитряются ничего за это не платить. Строительство и ремонт дорог оплачивают украинские водители из своего кармана, покупая топливо, в цене которого заложен акцизный налог. Он и наполняет Государственный дорожный фонд.

Однако, все ли так однозначно в обозначенной министром проблеме, что многие иностранные водители грузовых автомобилей стараются не заправляться на украинских заправках? Есть ли статистика, которая назовет долю иностранцев, которые проехали на фурах по Украине и не заправились топливом?

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Что-то подсказывает - нет.

Хотя, теоретически такое явление возможно. Подсчитаем. Объем бака у фуры составляет от 600 до 1100 литров. В среднем, груженая машина потребляет около 30 литров на 100 километров. То есть с баком в 600 литров можно проехать две тысячи километров. Этого хватит, чтобы пересечь всю Украину: как с запада на восток, так и с юга на север. Однако, есть ли в этом смысл? Дело в том, что топливо в Украине дешевле, чем в Европе. Поэтому, направляясь в сторону Европы, логично дозаправится в Украине.

Намерения министра вызывают удивление еще и потому, что после введения такой платы, Украина станет менее привлекательной для иностранных грузовых перевозчиков по сравнению, например, с Беларусью, где уже есть плата за проезд. В этой стране обязательства по оплате за пользование автодорогами распространяются на все грузовые транспортные средства.

После введения подобных мер в нашей стране, с большой долей вероятности, грузовые перевозчики предпочтут ехать через Беларусь, которая выиграет за счет более дешевого топлива.

Плата за проезд для иностранцев противоречит стремлению Украины к вступлению в Европейский Союз

Помимо прочего, плата за проезд для иностранцев противоречит стремлению Украины к вступлению в Европейский Союз. Так, в 2015 году ввести такое новшество планировала Германия. Однако, Европейский суд юстиции признал, что планы Германии касательно платных дорог для иностранцев противоречат нормам ЕС. Согласно решению суда, такие правила будут дискриминацией для жителей ЕС и других стран, так как, со своей стороны, немецкие автомобилисты освобождены от уплаты этого налога.

Более того, такие меры противоречат принципам ЕС о свободном перемещении граждан. По мнению суда, правила должны быть общими как для иностранцев, так и для немцев.

Таким образом, введение платы за проезд по украинским дорогам для иностранцев требует более детального изучения со стороны властей. Необходимо хорошо взвесить плюсы и минусы этого шага. И над этим вопросом должно подумать не только правительство, поскольку, чтобы сделать платным проезд для иностранных фур необходимо будет и решение Верховной Рады. Но пойдут ли на этот шаг украинские парламентарии?

Александр Куницкий