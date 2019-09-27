В Кабмине предложили упрощенные ставки на растаможку "евроблях"

Финальное решение будет согласовываться с Минфином.

В Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на интервью министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, нужно вывести максимально простую формулу для перерегистрации авто на иностранных номерах. Это позволит избежать "спекуляций и коррупции".

"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика", - говорит Криклий.

Он убежден, что простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от услуг разных оценщиков, ведь там, где начинается "тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".

При этом он замечает, что реализовать такой план очень сложно с точки зрения Минфина. Дело в том, что все поступления от растаможки "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет. Потом за эти средства строятся дороги и финансируется медицина с образованием.

Поэтому Криклий замечает, что только в сотрудничестве Министерства инфраструктуры с Минфином возможно вывести рациональную формулу, потому что если граждане меньше заплатят налогов, где-то меньше государственные учреждения или проекты получат финансирование. Поэтому баланс найти довольно сложно, говорит он.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 августа в Украине официально вступили в силу штрафы для "евробляхеров".

При этом по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривень.

Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто размер штрафа составляет 170 тысяч гривень или предусмотрена конфискация таких авто.