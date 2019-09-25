Первый кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в истории компании (фото)

Официальная презентация DBX состоится в декабре.

Процесс разработки первого кроссовера Aston Martin перешел в заключительную стадию, и британская компания решила раскрыть некоторые технические детали. Например, теперь стало известно, что «битурбовосьмерка» DBX будет самой мощной в нынешней линейке.

Читайте такжеAston Martin представил самый быстрый кабриолет (фото)

Программа дорожных испытаний DBX стала самой интенсивной и сложной за всю историю Aston Martin, пишет motor.ru. Прототипы кроссовера выезжали на раллийную трассу в Северном Уэльсе, полигон Pirelli в Швеции, трассу Сильверстоун и, конечно же, излюбленный автопроизводителям Нюрбургринг. На немецком автодроме DBX проходил повороты на такой же скорости, как Vantage, а перегрузки при торможениях были больше, чем у DBS Superleggera. Время круга — менее восьми минут, что на уровне Porsche Cayenne Turbo S (7:59,74).

Под капотом Aston Martin DBX будет стоять самая мощная 4,0-литровая «битурбовосьмерка» в линейке. Если на Vantage и DB11 она выдает 510 сил и 685 (675) Нм момента, то на кроссовере — 550 сил и 700 Нм момента. Время разгона до «сотни» пока не известно, но максималка DBX точно будет больше 290 километров в час. Следующие несколько месяцев инженеры Aston Martin будут заниматься доводкой двигателя и настройкой звучания выхлопной системы.

Платформу Aston Martin DBX используют для будущих моделей Lagonda, в числе которых будет ультрароскошный кроссовер. Дебют серийного DBX должен состояться в декабре этого года. Производство модели налажено на новом заводе марки, расположенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане.