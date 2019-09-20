Зеленского просят разобраться с коррупционерами в морской отрасли

Представители стивидорных компаний Украины просят Президента Украины Владимира Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в морской отрасли.

Как отмечают стивидоры в открытом письме Президенту, прежде всего их беспокоит кадровая политика, поскольку спустя два месяца после визита Зеленского в Одесский порт почти все чиновники, подозреваемые в коррупции, остаются на своих местах.

«Морская отрасль обеспокоена слухами о возможном назначении Юрия Лавренюка первым заместителем министра инфраструктуры. Как мы неоднократно вам рассказывали, Юрий Лавренюк является олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок», - отмечается в письме.

Также стивидоров беспокоит замглавы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Сергей Гронский, который является «самым доверенным лицом Лавренюка в морской отрасли» и, по информации участников рынка, может пойти на повышение в должности.

Стивидоры подчеркивают, что готовы встречаться с Президентом и предоставлять ему всю необходимую информацию.

Открытое письмо подписали: Морская палата Украины, группа терминалов ТИС, а также компании Risoil S.A., «Трансшип» и P&O MaritimeUkraine. Кроме того, представители многих компаний и организаций поддержали обращение к Президенту в комментариях в Facebook. Среди них: Ассоциация морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциация контейнерных линий Украины (АКЛУ), Ассоциация судовладельцев Украины,Комитет морского и речного транспорта Украины приТоргово-промышленной палате, компании «Укрферри» и «Новик Порт Сервис», представители Одесского и Бердянского портов и другие участники отрасли.

Юрий Лавренюк с мая 2016 года занимает пост заместителя министра инфраструктуры Украины. Курирует железнодорожный, морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Долгое время работал в правоохранительных органах.

В начале сентября экс-замминистра инфраструктуры, глава общественной организации «Инфраструктурный совет» Владимир Шульмейстер написал открытое письмо в адрес премьера Гончарука с призывом не допустить повторного назначения Лавренюка на должность в правительстве.

Лавренюка называют куратором компании «Портосервис-Украина», которая работает в Одессе, Николаеве, Херсоне и Бердянске.«Портосервис» оказывает буксирные и швартовочные услуги по существенно завышенным ценам, при этом судовладельцев вынуждают пользоваться услугами именно этой фирмы. Также Лавренюка считают причастным к коррупции в Госслужбе безопасности на транспорте (ГСБТ) и в организации схемы взяточничества при дипломировании моряков.

Как сообщалось, в июле нынешнего года Владимир Зеленский посетил Одесский морской торговый порт (ОМТП), где подверг резкой критике руководство госпредприятия.

«Доходы в 2015 году – 1 млрд грн, в 2018-м – 421 млн грн. Чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грн, а в 2018 году – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015-м – 14 тысгрн, а в 2018-м – 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то», – сказал президент.