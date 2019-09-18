На украинских дорогах станет больше радаров TruCam (карта)

Всего для измерения скорости на дорогах страны уже используются 100 таких приборов.

На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество дорожных участков, на которых будет использоваться устройство измерения скорости TruCam.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, – написал Билошицкий.

Всего для измерения скорости на дорогах страны уже используются 100 таких приборов.

“И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге”, – добавил он.

Билошицкий также отметил, что за превышение скорости с начала использования приборов (с октября 2018 года) патрульные вынесли более 302 000 административных постановлений.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 8 октября в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использовать средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройств измерения скорости TruCam.