Суд разрешил «Ощадбанку» продажу акций завода «АвтоКрАЗ»

После вступления решения суда в законную силу, банк получит возможность реализовать контрольный пакет акций - 56%.

Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск государственного «Ощадбанка» к компаниям «Феррекспо», «Газотурбинные технологии», «Новые промышленные технологии», «Проминек» и «Перт» об обращении взыскания на принадлежащие им акции завода «АвтоКрАЗ».

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Как сообщила пресс-служба банка, речь о пакете акций номинальной стоимостью 185 млн грн, что составляет 32,7% уставного капитала предприятия.

Отмечается, что решение суда позволит продать акции на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства для погашения долга компании перед «Ощадбанком» по кредитному договору.

По информации банка, на сегодня Государственная исполнительная служба готовится реализовать 23% акций «АвтоКрАЗа», на которые «Ощадбанк» обратил взыскание ранее согласно решениям Северного апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда Киева.

Таким образом, после вступления последнего решения суда в законную силу, банк получит возможность реализовать через исполнительную службу контрольный пакет акций должника, или почти 56%.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Завод «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов. Основным владельцем завода является экс-депутат Верховной Рады, бизнесмен Константин Жеваго, которому также принадлежал ликвидируемый в настоящее время банк «Финансы и кредит».