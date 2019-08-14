"Уставшие" мосты. Почему мост Патона никак не дождется ремонта

Год назад в итальянской Генуе обвалился пролет эстакады. Мост, вместе с передвигавшимися по нему автомобилями, рухнул на дома и железную дорогу. Погибли четыре десятка человек. После этого итальянские правоохранители назвали причинами как возможные ошибки при проектировании, так и недочеты при обслуживании моста.

Последний фактор – основная проблема всех киевских мостов, соединяющих правый и левый берега Днепра. Но если большинство из них все-таки достаточно молоды, то наиболее пострадавшим от невнимательности городских властей может стать самый старый столичный мост – мост Патона.

«Проблема с мостом Патона традиционна для Киева – его десятками лет никто не красит. И он, под действием влаги, подвергается коррозии и разрушается. В то же время на мосту Голден Гейт в Сан-Франциско постоянно работает бригада и красит его от одного конца к другому на протяжении нескольких лет, после чего начинает все заново. Но поскольку в Киеве так за железными мостами не следят, мост Патона оказался в таком состоянии. И теперь нужно думать, что с этим делать», - отмечает инженер-транспортник, специалист по вопросам транспортного анализа и планирования Виктор Петрук.

Уникальность моста Патона в том, что при его постройке использовались не клепаные соединения, а сварка. Это, похоже, и позволило сделать его настолько крепким и долговечным, что за все время эксплуатации мост ни разу не закрывали на капитальный ремонт. Но все когда-нибудь случается впервые…

«То, что мосты требуют ремонта – в этом нет вопросов, поскольку городские власти, начиная с 2006 года по 2014-й, практически не были замечены в уходе за инфраструктурой города. То есть, инфраструктура устарела и требует обновления, а не только ремонта», - говорит директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

О появлении на мосту Патона аварийных мест в КГГА заговорили еще в 2015-м. Однако речь не шла даже о полноценной диагностике возможных повреждений, поскольку на это требовались немалые средства – около 3 млн грн. Проведя некий текущий ремонт о проблеме забыли, но она напомнила о себе снова. В августе прошлого года киевлян весьма впечатлило и напугало состояние мостовых опор: байдарочники выложили в Сеть снимок, на котором с одна из массивных каменных опор моста Патона оказалась практически «лысой» - с нее в воду слетела бетонная облицовка. «Мост «устал» и долго не протянет», - таким был вердикт жителей Киева в соцсетях.

Любопытно, но за несколько месяцев до этого события президент НАНУ, академик Борис Патон обратился в Кабмин с просьбой разработать проект капитального ремонта моста и выделить на это средства. После этого мэр Киева Виталий Кличко, Борис Патон, представители мэрии и Института сварки, Института Шимановского, Киевавтодора и других заинтересованных организаций провели совместное совещание и решили создать рабочую группу по обследованию моста. И хотя уже в октябре 2018 года между Киевавтодором и Институтом Шимановского был заключен договор на обследование моста, сотрудничество не задалось.

Дело в том, что эксперты Института честно заявили – только визуального обследования сварных металлических конструкций (о чем говорилось в договоре с Киевавтодором) недостаточно. Необходимо включить в документ и проведение работ, которые дают возможность получить информацию относительно реального технического состояния конструкций.

Вслед за специалистами Института Шимановского свои опасения высказали и эксперты Института электросварки имени Патона. А также предложили: могут обследовать сварные соединения, несмотря на то, что не входят в вышеупомянутую рабочую группу, нужно только это согласовать и дать на это добро. Но, к сожалению, городские власти их не услышали. В КГГА лишь отметили, что предлагаемые профессионалами обследования, конечно, будут проведены, правда, только на втором этапе реконструкции моста.

Другими словами, в Киеве почему-то посчитали нормальным подготовить техническое задание на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста Патона без детального обследования сооружений. Никого не смутило, что, условно, начинать ремонт без оценки реального объема работ, - просто глупо. Впрочем, «реконструкция» Шулявского путепровода свидетельствует, что для городских властей нет ничего невозможного. Ведь и в этом случае приняли решение строить новую развязку без окончательного разрешения проблемы с необходимостью сноса одного из цехов завода «Большевик». Поэтому, на сегодняшний день, имеем здание, которое мешает построить один из съездов будущей развязки, дороги нет и когда она появится – неизвестно, а столица стоит в многокилометровых пробках…

Возвращаясь же к мосту Патона, уже в марте текущего года Киевавтодор сообщил, что техническое задание уже подготовлено и даже учтет рекомендации Института электросварки, но… проведение ремонта невозможно, поскольку для этого якобы следует изменить статус моста Патона (он является архитектурным памятником). Однако Министерство культуры, в ведении которого находятся все архитектурные памятки страны, это опровергло. В частности, в Департаменте по охране культурного наследия Минкульта отметили, что в законе «Об охране культурного наследия» четко прописана обязанность содержания памятника архитектуры в надлежащем состоянии, своевременном ремонте, защите от повреждений, разрушения или уничтожения и так далее. А Киевавтодор для урегулирования каких-либо вопросов в министерство не обращался.

Вместе с тем, в профильном ведомстве предложили городу все же провести работы по детальному обследованию сооружений. Ответа на эти рекомендации, впрочем, не последовало.

Здесь следует сделать маленькое отступление. Столичные чиновники в лице Киевавтодора настаивают на «реконструкции» моста Патона, а не его «реставрации». Во-первых, бытует мнение, что, заменив «реставрацию» на «реконструкцию» удастся обойти запрет Минкульта. Однако существуют справедливые опасения, что «реконструкция» в понимании городских властей будет означать тотальное изменение облика моста под расширение транспортных потребностей (увеличение полос движения и т.д.).

«В Киевавтодоре видят самое простое решение – зайти тяжелой техникой, все разрушить и сделать заново. Были даже предложения разобрать этот мост, оставив только опоры, разрезать его вдоль, демонтировать, расширить до 10 полос движения… Это обсуждали еще пять лет назад. Но этот мост имеет важное историческое и архитектурное значение не только для Киева, это первый цельносварной мост в мире. И именно потому он ценен в своем первозданном виде. Также ценен как Лавра и Софийский собор. И на самом деле, все, что необходимо – восстановить его в том виде, в котором он был построен в 1953 году. Мост нужно реставрировать, а не реконструировать», - считает Виктор Петрук.

Об этом же говорит и заместитель генерального директора НТК «Институт электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины, чл.-кор. НАН Украины Валерий Позняков: «Они хотят расширить проезжую часть и увеличить количество полос с трех до четырех в одном направлении. Мы категорически против, поскольку не понимаем, что это даст, дальше в обе стороны от моста никто расширять проезжую часть не планирует. Мы за «реставрацію з пристосуванням», без изменения формы объекта».

К слову, проведение реставрации может быть не таким уж и дорогим (если столичные власти будут использовать это в качестве аргумента). Валерий Поздняков называет отнюдь не космическую сумму – «вся стоимость работ должна составлять от 3 до 4 млрд гривен».

В свою очередь, Виктор Петрук немного более оптимистичен: «Восстановление моста будет стоить сравнительно недорого, около 2 млрд гривен. Это примерно 20% стоимости Подольско-Воскресенского моста».

Устав ждать подвижек от городских чиновников, Институт электросварки бесплатно, силами своих специалистов, провел детальное обследование главных балок моста на одном из прогонных строений. Результат не порадовал. «…Выявлено, что главная балка №1 (северная сторона) имеет участки с коррозией, за счет чего произошло истончение металла на 50-60%», - говорится в результатах обследования.

Вывод профессионалов однозначен - мост находится в аварийном состоянии и требует неотложного детального обследования с последующим ремонтом, реставрацией и восстановлением утраченных свойств металлоконструкций. Об этом Борис Патон написал и в своем недавнем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но молчание киевской власти вполне предсказуемо. Ведь, если объявить мост аварийным официально, его нужно закрывать. А это означает транспортный коллапс в городе.

Татьяна Стежар