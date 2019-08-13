Юрий Голик: Трасса Запорожье – Мариуполь будет готова в октябре

В июле на совещании у президента, посвященным дорожной отрасли, было принято решение сделать эту дорогу за три месяца, то есть до середины октября.

⠀Руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что капитальный ремонт трассы Запорожье – Мариуполь будет завершен в середине октября этого года.

«Дорогу жизни», как ее называют жители Мариуполя, в рамках старой стратегии планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту важнейшую для страны дорогу сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. В это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий», - заявил Голик.

В июле на совещании у президента, посвященным дорожной отрасли, было принято решение сделать эту дорогу за три месяца, то есть до середины октября.

«Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно - это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца - очень сложно, но реально», - считает Голик.

По его данным, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.