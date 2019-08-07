«Зеленая карта» на автомобиль для поездок за границу подешевела

Согласно данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 687 грн.

С 7 августа полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте, подешевеют на 4,4%.

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Согласно данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 687 грн (ранее 719 грн), для автобусов – до 2,584 тыс. грн (2,702 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 1,622 тыс. грн (1,696 тыс. грн), пишет Finclub.

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,095 тыс. грн (ранее 1,145 тыс. грн), автобусов –3,588 тыс. грн (3,753 тыс. грн), грузовиков –2,153 тыс. грн (2,251 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 4,860 тыс. грн и 6,017 тыс. грн соответственно, для автобусов –12,561 тыс. грн и 23,328 тыс. грн, для грузовых автомобилей –10,193 тыс. грн и 19,237 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 501 грн, один месяц –737 грн, полгода – 1,689 тыс. грн, год –2,405 тыс. грн.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.