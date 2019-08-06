Маск хочет открыть подразделение The Boring Company в Китае

В декабре компания открыла первый тоннель в Лос-Анджелесе.

Илон Маск заявил о том, что его компания The Boring Company в скором времени намерена открыть подразделение в Китае.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на страницу бизнесмена в Twitter.

"29-31 августа Маск посетит конференцию World Artificial Intelligence Conference в Китае. Тогда же он намерен запустить китайское подразделение своей компании. Когда The Boring Company начнет строить тоннели в этой стране, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый тоннель The Boring Company открыла в декабре прошлого года в Лос-Анджелесе, он достигает в длину 1,83 километра. Тоннель начинается у штаб-квартиры компании в Хоторне, а заканчивается на территории частной резиденции, которую The Boring Company приобрела ранее в этом году.

"О своем новом проекте Маск заявил еще в ноябре 2016 года. Тогда он жаловался на обилие пробок в Лос-Анджелесе и низкую скорость движения автомобилей, для решения этой проблемы он предложил рыть тоннели. Многие восприняли заявление главы SpaceX как шутку, но позже он подтвердил серьезность своих намерений", - подчеркивает издание.