Директором по закупкам "Укрзализныци" стал Сергей Довгаленко

С 2009 года Сергей Довгаленко занимал руководящие должности, в частности, директора по закупкам в телекоммуникационных компаниях - Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) и в авиакомпании Etihad Airways (Абу Даби, ОАЭ).

Директором по закупкам госкомпании "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко, который ранее занимал руководящие должности в иностранных компаниях.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

С 2009 года Сергей Довгаленко занимал руководящие должности, в частности, директора по закупкам в телекоммуникационных компаниях - Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) и в авиакомпании - Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ). Под его руководством вводились SAP-процессы заказов и управления материалами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме того, Довгаленко работал в украинском представительстве LM Ericsson International AB и госпредприятии "Reichle & De-Massari Украина".

"В 2002 году в качестве директора по закупкам и логистике он присоединился к «Голден Телеком». Под его руководством была построена система закупок, введены тендерные процедуры и подчинены закупки в региональных дирекциях, введен проект развития новой мобильной сети", - говорится в сообщении.

Также с 2007 по 2009 годы работал в должности директора по закупкам и логистике "Фарлеп-Инвест" (телекоммуникационная группа Vega).

"За этот период была построена система закупок и контроля основных средств холдинга в составе 23 компаний, подчинены закупки и склады в регионах и введены SAP-процессы заказов и управления материалами", - отметили в пресс-службе.

По словам Довгаленко, сейчас "Укрзализныця" еще в процессе трансформации в вертикально-интегрированный холдинг.

"Приятно присоединиться к команде реформаторов, вместе менять и настраивать в ней процессы, улучшать ее репутацию и обеспечивать условия для эффективной работы", - цитирует пресс-служба Довгаленко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил об остановке закупки подарочных стаканов с символикой компании по 2 тысячи гривень.