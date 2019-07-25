Компанию Tesla покидает сооснователь и главный технический директор

После ухода Штробель продолжит принимать участие в развитии компании в качестве старшего советника.

Американская компания Tesla сделала весьма неожиданное объявление. Джеффри Брайн Штробель, инженер, сооснователь и технический директор Tesla, который работал в компании с самого ее основания, уходит в отставку.

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Новость об отставке ветерана компании сообщил глава Tesla Илон Маск во время конференц-звонка с представителями прессы после оглашения квартальных результатов, передает itc.ua.

Важно оговорить, что после ухода Штробель продолжит принимать участие в развитии компании в качестве старшего советника.

Что конкретно послужило причиной ухода, неясно.

«Я никуда не исчезаю, и хотел бы внести ясность, чтобы люди (ошибочно — ред.) не приняли это (решение об отставке) как что-то вроде отсутствия веры в компанию, команду или еще что-то вроде этого», - сказал Штробель.

После ухода Штробеля исполнять его обязанности будет вице-президент по технологиям Дрю Баглино. Но Маск конкретно не сказал, что он будет новым техническим директором компании, так что этот момент пока до конца не ясен.

«Я бы хотел поблагодарить Дж. Б. за огромный вклад в создание и развитие Tesla. Собственно говоря, не встреться мы за обедом в 2003 году, не было бы сейчас Tesla», - добавил Маск.

Напомним, Штробель — уже второй топ-менеджер Tesla, объявивший об отставке за последние полгода. В январе на конференц-колле по итогам первого квартала в отставку подал Дипак Ахуджа, занимавший должность финансового директора Tesla. Кроме того, Tesla имеет репутацию не самого надежного работодателя и высокая текучка кадров для нее характерна. За последние несколько лет Tesla достаточно часто меняла специалистов на руководящих должностях разного уровня. Собственно, буквально на днях стало известно, что специалист, руководивший проектированием интерьеров электромобилей Tesla, перешел на работу в Apple.

Джеффри Брайн Штробель присоединился к Tesla в середине 2000-х годов, когда Илон Маск впервые инвестировал в стартап, основанный Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Формально основателями Tesla выступают Эберхард и Тарпеннинг, но фактическими являются как раз Штробель и Маск. Именно они сделали Tesla такой, какой мы знаем ее сегодня.

Как сообщал УНИАН, компания Tesla по итогам II квартала 2019 года зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов. При этом, убытки компании постепенно снижаются. В прошлом квартале этот показатель составил 702 миллиона долларов, а во II квартале 2018 года - 718 миллионов долларов.