Forbes: Россия пытается направить китайский «Шелковый путь» в обход Украины

Москва начала строить автостраду от Казахстана до Беларуси, чтобы поток товаров между Китаем и Европой обходил украинскую территорию.

Китайский проект «Шелковый путь» получит звено, которого ему недоставало. В России начали строительство автомагистрали, которая будет простираться от российской границы с Казахстаном до Беларуси. Этот проект должен стать важной частью транспортного коридора между Китаем и Западной Европой.

После завершения постройки он должен стать главной нервной системой экономического проекта «Единый пояс, один путь». Он будет начинаться в китайском порту Льяньюньган в Желтом море, будет простираться вдоль крупнейшей скоростной дороги «Льяньюньган-Хоргос» к сухому порту «Хоргос» на границе с Казахстаном. Отсюда коридор пройдет через территорию России в направлении Западной Европы, — пишет Forbes.

В целом проект должен объединять автомобильные, железнодорожные и воздушные транспортные узлы в одну экосистему, которая может привести к экономической революции в Центральной Азии и изменить то, как товары доставляются между Китаем и Европой. При идеальных условиях, грузовикам понадобится всего 11 дней, чтобы привезти грузы на европейский рынок. Это сделает «Шелковый путь» самым быстрым транспортным проектом.

Читайте такжеКонтейнерный поезд между Китаем и ЕС запустят через Украину - Емельян

Однако, проект вызывает беспокойство из-за своей геополитической роли. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Джонатан Хиллман указывает на то, что маршрут новой автострады, которая будет проходить через территорию России, полностью обходит Украину.

«Это усилит ряд российских транспортных проектов, которые ограничивают сообщения между Украиной и Востоком», - отметил эксперт.

В политических мотивах за кулисами транспортных маршрутов и в попытках стран надавить на своих врагов с помощью масштабных инфраструктурных проектов нет ничего нового. И «Шелковый путь» не стал исключением. К примеру, железнодорожный маршрут «Баку-Тбилиси-Карс» в рамках проекта странным образом обходит Армению, отрезая ее от своих соседей и выбрасывая ее из потока грузов в Евразии.

Читайте такжеРоссия разрешила транзит украинских товаров, но только с пломбами ГЛОНАСС

Хиллман также указывает на то, что Россия может улучшить будущее китайского проекта, отменив кричащие торговые препятствия в Евразийском союзе. Ведь самая большая проблема для «Шелкового пути» - это не пробелы в транспортных маршрутах, а российские санкции против импорта и транзита многих товаров, которые можно было бы доставлять из Китая в Европу наземными путями. Собственно, это добавляет привлекательности коридору, который обходит территорию России.