Путин разрешает транзит украинским товарам. Каких подвохов стоит ожидать

Россия ослабила свои санкции в отношении Украины. Хозяин Кремля – Владимир Путин внес правки в свой указ от 2018 года о применении специальных экономических мер «за недружественные действия», и разрешил автомобильный и железнодорожный транзит наших товаров через территорию РФ в третьи страны, но «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». 24 июня документ был официально обнародован.

Транзитные условия следующие - все транспортные средства и товары должны иметь пломбы с технологией ГЛОНАСС, а все водители - учетный талон. При нарушении порядка использования пломб талоны аннулируются, и применяются штрафы. Механизм вступает в силу с 1 июля.

Транзитное вето

Транзитный конфликт между Киевом и Москвой длится с 2014 года. Но все автомобильные и железнодорожные перевозки нашей сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Казахстана и Кыргызстана, Российская Федерация запретила 1 июля 2016 года. Впоследствии аналогичные ограничения были введены РФ в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Фактически Украина была лишена торгового сообщения со странами Средней Азии через украинско-российскую и белорусско-российскую границу.

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14 сентября 2016 года Украина обратилась в РФ по поводу консультаций в связи со сложившейся ситуацией. Получив отказ, официальный Киев 9 февраля 2017 года подал иск в ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения вопроса. ВТО в своем вердикте по делу с сухим официальным названием – DS512 «Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок» претензии нашей страны отклонила. Третейская группа установила, что действия России удовлетворяют все требования по применению ограничений для безопасности, следовательно, Москва не нарушила обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

По сути, Всемирная торговая организация согласилась с утверждениями Кремля о том, что ограничительные меры «относятся к числу тех, которые необходимы для защиты своих основных интересов в области безопасности». Хотя и постановила, что «применение нормы не может зависеть лишь от воли одной стороны: чрезвычайная ситуация должна быть связана с интересами обороны или поддержания порядка, сроки применения мер должны соответствовать продолжительности чрезвычайной ситуации, а понятие «существенные интересы национальной безопасности» относится лишь к защите населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка».

Кстати, само дело является беспрецедентным, оно впервые рассматривалось ВТО в рамках статьи 21 ГАТТ, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности. Ни разу ни одно государство, кроме Украины, не решалось подать жалобу относительно правомерности использования этой статьи. Но ВТО согласилась с позицией России – дескать, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для национальной безопасности РФ. Как результат – ограничение транзита не признали нарушением. То есть, Украина транзитный спор проиграла. И вдруг – Россия сама отменила «вето» на перевозки по своей территории.

Скандальный политик, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Меведчук поторопился заявить, что таким решением Москва якобы продемонстрировала свою готовность налаживать межгосударственные экономические отношения с Киевом. И даже приписал себе эту «заслугу» – дескать, транзитный вопрос обсуждался во время его встречи с руководителем правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая проходила 22 марта 2019 года в Москве. В переговорах принимал участие и его коллега по партии Юрий Бойко.

Правда, дело относительно их визита в Россию рассматривается сейчас прокуратурой.

Небывалая «щедрость»

Эксперты считают, что хлопать в ладоши по поводу транзитного решения РФ – преждевременно. Ведь российские действия по отношению к Украине без подвоха не бывают.

По словам главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, чтобы понять замысел Кремля, нужно, для начала, увидеть на практике, как будет работать транзит.

«Не исключено, что Россия решит для себя две задачи. Первая – поставит на транзитные потоки «свои» компании, например, коллег лояльного Медведчука, который уже сейчас говорит о своей заслуге в этом транзитном процессе. То есть, пропускать через территорию РФ будут только «нужных» людей. Вторая – активизирует использование навигационной системы ГЛОНАСС. Пока она не очень популярная. А так они создадут дополнительный спрос на нее. Еще рано давать радужный прогноз относительно «транзитного» указа президента РФ. Все, что делает Россия, имеет четко определенную цель. Поэтому я не верю в добрые намерения. То есть, это, вероятно, какой-то подвох, причем в пользу РФ, а не шаг навстречу», - отметил эксперт.

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Петр Главацкий считает, что радоваться изменениям, предлагаемым Путиным, не стоит.

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«Не хочу дуть на холодную воду, но все же радость преждевременная. Мы провели консультации с Министерством инфраструктуры, поговорили и с коллегами из российской Ассоциации международных перевозчиков, да и сам указ официально опубликован. В нем транзиту товаров из Украины посвящен отдельный абзац, также в нем отводится пять пунктов поручений правительству проработать сам механизм. А соответствующих постановлений правительства РФ пока нет. Указ президента России должен вступить в силу с 1 июля, по логике, до этого времени должны быть обнародованы и постановления. По нашей информации, может быть небольшая задержка в 2-3 дня. Тем не менее, вопросов остается очень много. Те поручения, которые даны правительству РФ, нас не очень радуют», - подчеркнул Главацкий.

По его словам, с системой ГЛОНАСС наши перевозчики уже сталкивались, но как она будет работать после вступления в силу изменений к указу Путина - неизвестно.

«Нужно хорошо проверить, что стоит за указом Путина. К тому же, пока нет информации, каким будет тариф и условия использования ГЛОНАСС. Плюс речь идет и о неких регистрационных талонах. Совсем не понятно, как они будут использоваться, но зато штраф за их отсутствие уже установлен – 100-150 тысяч рублей. Якобы уже определены и 30 пунктов пропуска, на которых будет осуществляться оформление как автомобилей, так и железнодорожных составов. Ознакомившись со схемой на карте, мы нашли только 4 пункта пропуска для автомобилей на украинско-российской границе… Так что, пока нет постановления правительства России, трудно говорить, что будет на деле», - сказал эксперт.

Он также отметил, что с того времени, как Россия перекрыла транзит практически 99% украинских товаров, миллиардные убытки, в первую очередь, понесли экспортеры, вторыми пострадали перевозчики. Последние стали перевозить товар другим путем: через два моря – в Казахстан и Азербайджан, Кыргызстан. Но это значительно повысило в цене доставку. По подсчетам ассоциации, уровень себестоимости одного рейса на Казахстан увеличился на пять тысяч долларов. И это автоматически переложилось на себестоимость той продукции, которая доставлялась. А это, в основном, товары продуктовой группы. Естественно, ситуация отразилась на конкуренции украинских товаров.

«Если транзитный механизм, предложенный РФ, будет приемлемым, то заработать для Украины получится в два раза больше, чем сейчас. Мы можем посчитать количеством поездок. Когда транзит через территорию России был открыт, на Казахстан, в среднем, наши перевозчики выполняли 10-12 тысяч поездок. После остановки транзита это число уменьшилось вдвое. Но все равно - нужно рассчитать, сколько будет стоить предложенный транзит», - резюмировал Главацкий.

Даже если российское правительство затянет со своими постановлениями относительно механизма транзита украинских товаров через российскую территорию, то все равно в первых числах июля станет понятно, можно ли считать это предложение РФ выгодным. И только тогда можно будет делать выводы, насколько «добрые» намерения Кремля.

Нана Черная