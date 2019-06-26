Украина должна была вернуть техосмотр легковушек еще в 2017 году - МВД

Полностью поддерживают возвращение техосмотра для всех без исключения транспортных средств 56% водителей, категорически против выступают 5%.

Украина, согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, должна была вернуть техосмотр для легковых автомобилей еще в 2017 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции относительно возвращения нормы об обязательном техническом осмотре всех без исключения транспортных средств заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Он напомнил, что до 2008 года техосмотр проводился на технических станциях Госавтоинспекции, но был формальным, поскольку большинство водителей просто покупали талоны прохождения ТО. После 2008 года функция техосмотра была передана субъектам предпринимательской деятельности, но талоны техосмотра так же продолжали выдавать в Госавтоинспекции и так же их продолжали покупать без фактического прохождения ТО, подчеркнул Криклий.

По его словам, в 2011 году техосмотр для некоммерческого легкового транспорта вообще был отменен, и эта норма действует до сих пор, однако Украина взяла на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС возобновить техосмотр, и это должно было произойти еще в 2017 году.

Криклий заметил, что три попытки вернуть техосмотр для некоммерческого транспорта были провалены, поскольку соответствующие законопроекты не были поддержаны в Верховной Раде.

Сейчас Министерство инфраструктуры предложило четвертый, с которым можно ознакомиться на сайте министерства.

Комментируя позицию МВД по этому вопросу, Криклий отметил, что Украине придется вернуть обязательный техосмотр, поскольку это международное обязательство нашего государства.

Однако, по его убеждению, это возвращение должно быть не одномоментным, а поэтапным.

"Что касается перспектив возвращения техосмотра, то необходимо сначала понять, в каком составе будут новый парламент, коалиция, правительство. Также должны быть учтены нюансы, в частности, чтобы это не стало болезненным вопросом для владельцев. Например, можно внедрять техосмотр поэтапно на протяжении 5 лет, начать с автовладельцев, которые переоборудовали свои авто на газ - сочетая переоборудование с проведением ТО", - сказал Криклий.

Также на пресс-конференции общественная организация "Украинский центр европейской политики" обнародовала результаты социологического исследования относительно возвращения обязательного техосмотра.

Согласно опросу, в котором приняли участие тысяча водителей, 56% полностью поддерживают эту инициативу, 5% не поддерживают совсем. При этом 60% опрошенных водителей проходят технический контроль своего транспортного средства, поскольку обязаны это делать (если это коммерческий транспорт или добровольно). Треть из опрошенных не проходят технический контроль, заявляя, что это неважно.

При этом опрос пассажиров показал, что 80% полностью или частично согласны с обязательностью прохождения техосмотра общественного транспорта. Однако большая часть респондентов не готовы платить больше за проезд в общественном транспорте в случае введения более жесткого техосмотра для перевозчиков.

Кроме того, 56% юридических лиц - пассажирских и грузовых перевозчиков соглашаются, что ужесточение контроля за техническим состоянием общественного транспорта положительно повлияет на качество услуг перевозки.