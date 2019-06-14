Honda рассекретила объем батареи своего первого электрокара

Электромобиль Honda e получит батарею емкостью 35,5 кВтч, рассчитанную на запас хода 200 км.

Компания Honda раскрыла технические подробности о новом электрическом хэтчбеке Honda e. Модель построена на новой электрической платформе, которая отличается развесовкой в пропорции 50:50 по осям.

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Электрический двигатель установлен на задней оси, а литий-ионная батарея расположена в днище машины в пределах колесной базы, пишет kommersant.

Аккумулятор на 35,5 кВт/ч обеспечивает запас хода до 200 км. На 80% батарею можно зарядить с помощью быстрой зарядки в течение получаса. Для модели предусмотрены зарядка переменным током стандарта Type 2 и постоянным током стандарта CCS2.

Серийный вариант Honda e, прототип которой был показан на автосалоне в Женеве в 2019 году, будет представлен до конца текущего года. В настоящее время в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии открыт прием предзаказов на электромобиль.