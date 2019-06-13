Продажи электромобилей в Украине выросли в 1,7 раза: что покупают

В мае украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились в 1,7 раза – до 2557 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Отмечается, что всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковой и 176 коммерческих электромобилей.

По данным пресс-службы, в мае украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля.

«Из этого количества: легковых - 610 шт., коммерческих - 33 шт. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%», - говорится в сообщении.

При этом, майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием.

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины, но их было всего 86 шт., а большую часть (524 шт.) составляли старые автомобили.

«Основную массу составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 31 единицы. Еще две машины были Nissan e- NV200», - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, которых в прошлом месяце было продано 329 машин.

На втором месте Tesla Model S - автомобили этой модели выбрали 53 автомобилиста.

Также в майскую пятерку самых популярных автомобилей вошли: BMW i3 - 46 шт.; Fiat 500е - 24 шт.; Renault Zoe - 23 шт.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, общее количество зарегистрированных в Украине электромобилей в 2018 году составило 12 тысяч штук. Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.