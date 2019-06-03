Boeing обнаружил дефектные детали в более 300 своих самолетах

По информации американской компании Boeing, дефектные детали могут преждевременно выйти из строя или на них могут появиться трещины.

Американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типов 737 NG и 737 Max, которые могут быть установлены на более чем 300 самолетах во всем мире.

Соответствующее заявление в воскресенье, 2 июня, опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США.

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Эти детали "могут быть изготовлены ненадлежащим образом и не могут соответствовать всем нормативным требованиям относительно прочности и долговечности".Это выявила совместная комиссия Boeing и FAA.

Дефектные детали могут преждевременно выйти из строя или на них могут появиться трещины, что может привести к повреждению самолета во время полета.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблемах с деталями. В ближайшее время их должны заменить, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max потерпел крушение у берегов Индонезии, 189 человек, находившихся на борту, погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.