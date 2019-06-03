Boeing обнаружил дефектные детали в более 300 своих самолетах
Американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типов 737 NG и 737 Max, которые могут быть установлены на более чем 300 самолетах во всем мире.
Соответствующее заявление в воскресенье, 2 июня, опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США.
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Эти детали "могут быть изготовлены ненадлежащим образом и не могут соответствовать всем нормативным требованиям относительно прочности и долговечности".Это выявила совместная комиссия Boeing и FAA.
Дефектные детали могут преждевременно выйти из строя или на них могут появиться трещины, что может привести к повреждению самолета во время полета.
FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблемах с деталями. В ближайшее время их должны заменить, говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max потерпел крушение у берегов Индонезии, 189 человек, находившихся на борту, погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.