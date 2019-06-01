В Киеве сегодня могут ограничить вход на три станции метро

В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны ограничения на вход в станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Сегодня в Киеве возможны ограничения на вход в три станции метрополитена - "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Читайте такжеВ Киеве до 5 июня ограничат движение транспорта на Северном мосту

Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"После окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" объяснили, что ограничения вводят из соображений безопасности, во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как известно, сегодня, 1 июня, на стадионе "Олимпийский" выступит с концертом украинский певец Monatik.