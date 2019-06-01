В Киеве сегодня могут ограничить вход на три станции метро
15:45, 01 июня 2019Транспорт
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В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны ограничения на вход в станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ограничения на вход на станции метро вводят из соображений безопасности / фото УНИАН
Сегодня в Киеве возможны ограничения на вход в три станции метрополитена - "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
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Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
"После окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
В "Киевском метрополитене" объяснили, что ограничения вводят из соображений безопасности, во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
Как известно, сегодня, 1 июня, на стадионе "Олимпийский" выступит с концертом украинский певец Monatik.
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