Boeing откажется от тренировок пилотов 737 Max на тренажерах - СМИ

Обновленный курс включает в себя обучение на компьютере, без обязательной подготовки на тренажерах, симулирующих условия полета.

Корпорация Boeing может не включить занятия на летном тренажере в новый курс подготовки пилотов самолетов модели 737 Max.

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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, обновленный курс включает в себя обучение на компьютере, без обязательной подготовки на тренажерах, симулирующих условия полета, передает kommersant.

Ранее сообщалось, что Boeing устранила неисправности в программном обеспечении (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии, жертвами которого стали 157 человек.

В октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.