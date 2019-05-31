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В Киеве до 5 июня ограничат движение транспорта на Северном мосту

14:19, 31 мая 2019
Транспорт
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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам / фото УНИАН

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», движение будет частично ограничено в направлении станции метро «Почайна» в связи с ремонтом плиты проезжей части.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #Киев#Северный мостпогода в Киеве