В Киеве до 5 июня ограничат движение транспорта на Северном мосту

Движение в направлении метро «Почайна» будет частично ограничено в связи с ремонтом проезжей части.

В Киеве с сегодняшнего дня до 5 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через р. Днепр.

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», движение будет частично ограничено в направлении станции метро «Почайна» в связи с ремонтом плиты проезжей части.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.