Jaguar прекращает производство флагманского седана XJ

Выпуск флагманского седана Jaguar XJ завершится в середине лета. Ему на смену придет совершенно новая модель с полностью электрической силовой установкой.

Компания Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ — последний автомобиль сойдет с конвейера предприятия в британском Солихалле 5 июня.

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Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Autocar.

Jaguar XJ нынешнего поколения (X351) выпускается с 2010 г., а последнее обновление модель претерпела в 2015 году. Седан доступен как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой, а в его линейку двигателей входят трехлитровые бензиновые и дизельные моторы V6.

За девять лет британцы продали более 120 тыс. седанов XJ. При этом в последнее время продажи модели резко упали. К примеру, в Европе Jaguar XJ разошелся тиражом всего в 1099 автомобилей, а в США компания реализовала 1579 машин, пишет Autonews.

Последние несколько лет компания Jaguar ведет разработку флагманского седана следующего поколения, который должен получить полностью электрическую силовую установку. По неофициальным данным, новинка получит четыре электромотора мощностью по 200 л. с. каждый и комплект аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S и Porsche Taycan.

На данный момент Jaguar уже продает свою первую полностью электрическую модель — I-Pace. Кроссовер комплектуется двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н·м крутящего момента. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км в час. Моторы питаются от комплекта литийионных батарей на 90 кВт·ч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP).