УЗ будет возвращать деньги, если в вагонах не работают кондиционеры

Стало известно, что делать, если кондиционеры в поезде не работают.

ПАО "Укрзализныця" должно вернуть доплачені деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Конечно, мы пытаемся подготовить все поезда, которые мы задействуем на летние перевозки проходят комиссионную проверку. Создается комиссия, специалисты соответствующие смотрят, но конечно фирменные несколько лучшего качества", - рассказал директор департамента пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

Отмечается, что такую разницу пассажиры заметили еще в прошлом году, и активно жаловались на плохие условия в социальных сетях. Больше всего жаловались на отсутствие кондиционеров.

В "Укрзализныце" говорят, кондиционеры есть примерно в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить - примерно 15% от стоимости билета. Но, если в вагоне кондиционер не будет работать, то эти деньги вам вернут, правда, только после официальной жалобы.

"В претензионном порядке. То есть, пассажир оставляет претензию и претенциозный отдел ее рассматривает, и в случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты", - уточнил Красноштан.