Китайская компания планирует запустить в Украине производство электробусов
17:44, 28 мая 2019Транспорт
302 0
В апреле 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Мининфраструктуры ведет переговоры с китайской компанией по поводу организации производства электробусов в Украине.
Skywell планирует запустить в Украине производство / фото facebook/SkywellUkraine
Китайская компания Skywell планирует организовать в Украине крупноузловую сборку электрических автобусов.
Читайте также«Богдан» изготовил первый кузов для электробусов французской Bluebus
Об этом сообщила пресс-служба украинского представительства компании на своей странице в Facebook.
"Сегодня встречали почетных гостей из Китая - специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому... таки будем производить электробусы Skywell в Украине!" - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Министерство инфраструктуры ведет переговоры с китайской компанией по поводу организации производства электробусов в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter