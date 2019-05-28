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Китайская компания планирует запустить в Украине производство электробусов

17:44, 28 мая 2019
Транспорт
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Skywell планирует запустить в Украине производство  / фото facebook/SkywellUkraine

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Об этом сообщила пресс-служба украинского представительства компании на своей странице в Facebook.

"Сегодня встречали почетных гостей из Китая - специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому... таки будем производить электробусы Skywell в Украине!" - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Министерство инфраструктуры ведет переговоры с китайской компанией по поводу организации производства электробусов в Украине.

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Теги: #электромобиль