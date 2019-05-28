Ferrari показала тизер нового гибридного суперкара и анонсировала премьеру

Суперкар получит комбинированную силовую установку на основе 3,9-литрового бензинового двигателя V8, который будет работать совместно с тремя электромоторами.

Компания Ferrari опубликовала первое тизерное изображение своего нового суперкара с гибридной силовой установкой. На снимке показаны фонари квадратной формы, третий индикатор стоп-сигнала и большой спойлер автомобиля.

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Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. По неофициальным данным, суперкар получит комбинированную силовую установку на основе 3,9-литрового бензинового двигателя V8, который будет работать совместно с тремя электромоторами. Суммарная мощность автомобиля составит около 1000 лошадиных сил, пишет Autonews.

Таким образом, отдача агрегатов превысит мощность суперкара 488 Pista, оснащаемого 3,9-литровой наддувной «восьмеркой», выдающей 720 л. с. и 770 Н·м крутящего момента. Разгон до «сотни» у новинки займет около двух секунд. Ожидается, что применение вспомогательного электрического двигателя позволит улучшить динамические характеристики, но при этом добиться увеличения топливной экономии и снижения количества вредных выбросов.

Точное название, под которым машина появится в продаже, пока неизвестно. На данный момент модель известна под индексом F173. Официальная премьера суперкара состоится 29 мая.

Новинка станет вторым гибридом в истории Ferrari. Первым была модель LaFerrari, представленная в 2013 году. Автомобиль Ferrari LaFerrari и его открытая версия Aperta комплектуются 963-сильной гибридной установкой, состав которой включил 6,3-литровый мотор V12, электрический агрегат, комплект литийионных батарей и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Ferrari LaFerrari способна разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а ее максимальная скорость ограничена 350 км в час.