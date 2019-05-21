Появилась возможность пользоваться Kyiv Smart Card через кошелек Apple

Вскоре такая функция станет доступной и для владельцев смартфонов на Android.

Отныне владельцы техники с операционной системой iOS имеют возможность добавить Kyiv Smart Card в Apple Wallet и оплачивать проезд с помощью своих гаджетов.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

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"В Департамент поступали обращения от пассажиров с просьбой создать соответствующий функционал. Мы реализовали такую возможность. Теперь, чтобы оплатить проезд, надо только выбрать в Apple Wallet добавленный QR-билет и поднести iPhone или Apple Watch к валидатору. С течением времени подобная возможность появится и у владельцев смартфонов на операционной системе Android», – отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Чтобы пользоваться Kyiv Smart Card через смартфон, необходимо:

• зайти в Личный кабинет киевлянина;

• купить QR-билет в разделе "Электронный билет";

• выбрать опцию "Добавить в Apple Wallet".

• отсканировать камерой смартфона QR-код со ссылкой на скачивание файла с QR-билетом;

• подтвердить на смартфоне добавление QR-билете в Apple Wallet.

Как сообщал УНИАН, Kyiv Smart Card позволяет ее владельцам сэкономить на стоимости проезда в столичном общественном транспорте. Стандартная стоимость проезда - 8 гривень. Если пополнить карту на большую сумму, то действуют скидки. Скажем, пополнение на 325 гривень даст возможность снизить стоимость поездки до 6,5 гривень и таким образом получится 50 поездок. То есть экономия - 75 гривень.