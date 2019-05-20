Выход со станции метро "Выставочный центр" соединят с переходом к ВДНХ

На данный момент возле выхода со станции метро существует действующий подземный переход к ВДНХ, но соединение с выходом из метро отсутствует.

В 2019-2020 года планируется реконструкция выхода № 1 станции метро «Выставочный центр» со строительством подземного перехода и примыканием его к подземному переходу на просп. Академика Глушкова.

Об этом сообщается на сайте Киевского метрополитена.

Отмечается, что при строительстве станции, которая введена в эксплуатацию в декабре 2011 года, было построено три выхода в направлении улицы Васильковской. Вместе с тем, возле выхода со станции метро существует действующий подземный переход к ВДНХ, но соединение с выходом из метро отсутствует.

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При строительстве станции метрополитена предусматривалось строительство отдельного сообщения станции с подземным переходом, но из-за нехватки средств реализовано не было.

Согласно распоряжению КГГА, КП "Киевский метрополитен" определен заказчиком работ. Планируется, что в этом году будет разработана проектная документация.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, - «Киевметрострой». Речь идет о продлении Сырецко-Печерской ветки столичного метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии. Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.