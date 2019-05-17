Такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли.

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода.

Как отмечается, такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли. Об этом сообщает Business Insider.

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Уточняется, что Трамп поручил представительству американской торговли провести переговоры с ЕС, Японией и другими странами. Через 180 дней Трамп должен получить отчет о результатах переговоров.