Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили
17:54, 17 мая 2019Транспорт
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Такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода.
Как отмечается, такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли. Об этом сообщает Business Insider.
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Уточняется, что Трамп поручил представительству американской торговли провести переговоры с ЕС, Японией и другими странами. Через 180 дней Трамп должен получить отчет о результатах переговоров.
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