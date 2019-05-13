Укрзализныця хочет реформировать пригородные электрички

Чистые и обновленные поезда, электронные проездные и составы на 8-10 вагонов. Электрички перестанут быть ежедневным кошмаром, обещают в УЗ.

Чистые и обновленные поезда, электронные проездные и составы на 8-10 вагонов. Электрички перестанут быть ежедневным кошмаром, обещают в УЗ.

Ежедневные поездки из пригорода в областной центр или столицу на электричке – еще то «удовольствие». Грязные, битком набитые вагоны и поезда, которые вполне могут не доехать из пункта А в пункт В из-за случайной поломки. Так было до недавнего времени, но реформаторы из «Укрзалізниці» серьезно намерены изменить ситуацию и сделать условия перевозки пассажиров на пригородных маршрутах человеческими.

О забитых электричках скоро можно будет забыть

Внедрять свои масштабные планы в жизнь новое руководство железной дороги начало еще 2 года назад, выпустив на маршруты полностью обновленные электропоезда на 8-10 вагонов. Пока только 7, но они уже позволили разгрузить пассажиропоток на отдельных участках и сделать путешествия комфортными. В 2019 году появится еще 4 капитально отремонтированных состава. И это – только начало, обещают в УЗ.

- В течение последних 25 лет никто вообще не задавался целью усовершенствовать движимый состав и хоть как-то улучшить ситуацию в этом направлении работы железной дороги. Да что там говорить, у персонала, который убирал поезда, не было даже веников. Они приносили из дому свои метлы и тряпки. Все это привело к тому, что наш парк оказался изношен на 100%, а количество недовольных пассажиров исчисляется миллионами - комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». – Мы разработали отдельную программу реорганизации пригородных пассажироперевозок и начинаем активно воплощать ее в жизнь. Реформы продвигались бы гораздо быстрее, если бы мы получили должную поддержку местных органов власти и руководства страны.

Цифра: за первых 4 месяца 2018 года УЗ зафиксировала 1672 случайных поломок пригородных электричек, за 4 месяца 2019 – 1288. Средний возраст электрички – 35-40 лет

Задача №1 на ближайшее время – разгрузить маршруты. Чтобы решить эту проблему, сейчас разрабатывают проект разделения графиков пригородных поездов. То есть, на участках с большим потоком пассажиров будут курсировать исключительно те электрички, где в составе 8-10 вагонов. На участках с меньшим количеством населения пока оставят составы на 6 вагонов. В «Укрзалізниці» отмечают, разделение графиков позволит решить сразу две проблемы: справиться с пассажиропотоком и сократить интенсивность нагрузки на движимый состав поездов.

- Юго-Западная железная дорога затрагивает территорию 11 областей Украины: 5 полностью и 6 – частично. Сейчас наши электропоезда находятся на маршруте в течение 7 суток, и только на 8 сутки они возвращаются в депо для прохождения ТО. Представьте себе, в каком состоянии они пребывают после столь интенсивной смены, тем более, учитывая 100% износ вагонов. Мы твердо намерены изменить эту ситуацию в ближайшее время, - отметил Роман Веприцкий.

Цифра: филиал Юго-Западной железной дороги ежегодно перевозит около 55 миллионов пассажиров на пригородных маршрутах

Привычные билеты заменят электронными проездными

Ликвидировать черную дыру, в которой пропадает прибыль от перевозок льготников – еще одна задача руководства Юго-Западной железной дороги. Местные органы власти систематически не возмещают деньги за перевозку таких пассажиров и накапливают миллионные долги. А это – недополученная прибыль УЗ, которая могла бы значительно ускорить процесс реализации реформ. По словам Романа Веприцкого, только за последних 3 года местные советы задолжали более 400 миллионов гривен, 12 миллионов из них – Фастовский горсовет.

Чтобы упорядочить поступление средств за проезд в электричках, дисциплинировать пассажиров, да и просто для более удобного пользования поездами, Юго-Западная железная дорога намерена ввести на своих маршрутах электронные билеты.

- Электронный билет будет работать по принципу карты киевлянина для льготных категорий. Пассажир проводит карту через валидатор на турникете, информация поступает в базу «Укрзалізниці» и Пенсионного фонда. Таким образом, в системе фиксируется и факт проезда льготника, и расстояние, которое он преодолел. Мы вводим эти билеты для того, чтобы система возмещений средств за перевоз пассажиров льготных категорий из государственного и местных бюджетов была действительно прозрачной, а местные власти больше не могли увиливать от оплаты услуг железной дороги, - пояснил директор «Юго-Западной железной дороги».

Использование электронного билета уже успешно протестировали на маршруте «Киев-аэропорт Борисполь». Филиал «Юго-западной железной дороги» первые в Украине воплотили подобную практику. В 2019 году планируют масштабировать ее на пригородные маршруты в Киевской области, а в следующие 2 года – полностью перейти на систему электронных билетов во всех регионах, обслуживаемых филиалом.