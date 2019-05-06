В Украине упали продажи новых коммерческих авто

Согласно статистике "Укравтопрома", в апреле в Украине было реализовано 858 новых коммерческих автомобилей, что на 28% меньше, чем в апреле 2018 года.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 16% и составил 3398 авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Согласно статистике "Укравтопрома", в апреле в Украине было реализовано 858 новых коммерческих автомобилей, что на 28% меньше, чем в апреле 2018 года.

Наибольшим спросом на апрельском рынке пользовались автомобили марки Renault, которые увеличили продажи на 15%. За месяц их было зарегистрировано 220 штук.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 129 регистраций, что на треть больше апреля 2018 года.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 60 реализованных машин, что на 62% больше апреля 2018 года.

Ford занял четвертое место с результатом 54 проданных авто, продемонстрировав падение к апрелю прошлого года на 66%.

Замыкает ТОП-5 рейтинга самых популярных брендов на рынке новых коммерческих автомобилей Volkswagen, 50 машин которого получили в течение прошлого месяца свои первые регистрационные номера, что на 34% меньше апреля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, вырос на 20% и составил 51,5 тысячи авто.