Скорость движения поездов по Керченскому мосту ограничили

Скорость не должна превышать 20 километров в час.

Зампредседателя российского «правительства Крыма» Михаил Селезнев заявил, что скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на сайт «Крыминформ».

«С коллегами мы сейчас обсуждали, предлагая, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения», – сказал Селезнев.

Читайте такжеОккупанты анонсировали пробный поезд Керченским мостом

По его мнению, многие захотят приехать в Крым на поезде именно из-за путешествия по мосту через Керченский пролив.

«Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде», – сказал Селезнев.

Селезнев также прогнозирует, что стоимость билетов на поезда в аннексированный Крым из России по Керченскому мосту будет ниже авиаперелетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что железнодорожное движение по Керченскому мосту запустят в 2019 году.

Автомобильное движение Керченским мостом между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считает главным событием 2018 года.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Керченский мост смещается.

Заводы на Кубани в России и в оккупированном Крыму готовят вино, выпуск которого приурочат к запуску поездов Керченским мостом. Вино планируют выпустить к концу текущего года.