Audi показала электрический беспилотник для городов (фото, видео)

AI:ME оснащена 170-сильным электромотором, установленным на задней оси, аккумулятором на 65 кВт/ч и адаптивной подвеской.

Компания Audi представила новый концепт-кар AI:ME — компактный городской электромобиль с автопилотом.

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Новинка отличается небольшими габаритами и просторным салоном, который удалось организовать за счет максимально эффективного использования пространства внутри колесной базы, пишет kommersant.

Дизайн модели, кузов которой сделан из алюминия, стали и пластика, выполнен в стилистике показанного в 2017 году концепт-кара Audi AIcon. Особенностью нового электромобиля стала расположенная максимально высоко оптика, чтобы быть заметной всем участникам движения, а также функция проекции сигналов о режимах работы машины и ее маневрах. Концепт-кар способен распознавать маневры окружающих транспортных средств и предупреждать об этом других.

AI:ME получил автопилот Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления автомобилем человеком), а также искусственный интеллект, который способен взаимодействовать с окружающим транспортом, дорожной инфраструктурой и людьми в салоне машины. Концепт-кар сохранил привычные органы управления и при необходимости контроль над электромобилем может взять человек. AI:ME оснащена 170-сильным электромотором, установленным на задней оси, аккумулятором на 65 кВт/ч и адаптивной подвеской.

Гибкая конфигурация салона позволяет перевозить до четырех человек одновременно или варьировать компоновку для транспортировки грузов. В салоне предусмотрен передний подлокотник с магнитным основанием, позволяющим во время движения размещать на нем посуду.

Приборная панель представляет собой 3D-дисплей во всю ширину кузова — система распознает голосовые команды, отслеживает направление взгляда пассажиров и поддерживает сенсорное управление с помощью встроенных в элементы отделки, выполненной из переработанных материалов, тачскринов.

В оснащение включены очки виртуальной реальности, аудиосистема с активным шумоподавлением, электрохромная панорамная крыша и встроенный в переднюю панель отсек с живыми растениями — это создает в салоне уют и позволяет очищать воздух внутри машины.

О серийных перспективах Audi AI:ME немецкий автопроизводитель не сообщает. Ожидается, что часть решений, представленных в концепт-каре, в будущем будет использована в серийных моделях марки.