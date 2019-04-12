Во Львове значительно подорожает проезд в ночных автобусах

Также решено, что льготные перевозки пассажиров в ночных маршрутах перевозчики не будут осуществлять.

Исполнительный комитет Львовского городского совета в пятницу, 12 апреля, принял решение об увеличении стоимости проезда в ночных автобусах Львова.

Согласно решению, цену на проезд общественным транспортом в ночное время установили в двойном размере дневного тарифа, то есть 14 гривень, передает zik.

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Когда новый тариф вступит в силу, в решении Львовского исполкома не говорится.

Напомним, с появлением ночных маршруток во Львове, стоимость проезда в них установили на уровне 8 гривень - вдвое больше обычного тарифа на то время. С тех пор стоимость проезда ночью не меняли.

Вместе с тем, сегодняшнее решение исполнительного комитета также устанавливает, что льготные перевозки пассажиров в ночных маршрутах перевозчики не будут осуществлять.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове стоимость проезда в маршрутных такси с начала февраля выросла на 2 грн - до 7 грн.