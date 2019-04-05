В Украине растет спрос на электрокары: топ-5 популярных авто

Продажи электромобилей в Украине в январе-марте выросли на 71% – до 1276 штук.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 71% – до 1276 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Отмечается, что основную массу в этих регистрациях составляли машины, бывшие в эксплуатации - 1164 шт.

Лидером украинского рынка автомобилей на электротяге остается Nissan Leaf. За два месяца 678 авто этой марки получили украинские номера.

Второй по популярности стала Tesla Model S - 107 шт.

На третьем месте BMW i3 с результатом 87 авто.

Электромобиль Renault Zoe выбрали 66 украинцев и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей FIAT 500e. С января по март 60 авто этой марки получили украинскую прописку.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц,

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, общее количество зарегистрированных в Украине электромобилей в 2018 году составило 12 тысяч штук. Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.