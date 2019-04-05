В Евросоюзе изменят правила оплаты для водителей-дальнобойщиков

Европейский парламент проголосовал за изменения в правила оплаты и работы для дальнобойщиков. Теперь водители будут получать оплату согласно тарифам той страны, в которой совершаются перевозки.

В Европарламенте хотят изменить условия, согласно которым определяется минимальная плата для водителей грузовиков, и требуют, чтобы дальнобойщики проводили выходные не в дороге.

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Соответствующий пакет законопроектов после ожесточенных дебатов было принято евродепутатами в четверг, 4 апреля, сообщает “Немецкая волна”.

В частности, новые правила предусматривают, что свои еженедельные законные 45 часов на отдых водители не должны будут проводить в кабине грузовика. Кроме того, их расписания должны предусматривать, что они как минимум ежемесячно будут возвращаться в страны, где расположены предприятия, на которые они работают.

Дополнительные требования также должны появиться и относительно так называемого каботажа, когда иностранная компания полностью предоставляет услуги перевозок в другой стране. Такие операции, уверены евродепутаты, должны быть разрешены в течение трех дней после завершения предварительного заказа. Согласно пока действующим правилам три каботажные поездки возможны в течение семи дней. К тому же, во время каботажа для водителя должны действовать правила начисления минимальной зарплаты, действующие для страны, в которой осуществляется перевозка.

Необходимость принятия новых правил возникла из-за того, что такие страны, как Франция и Германия уже долгое время жалуются на неравные рыночные условия в логистическом бизнесе из-за демпинга в сфере оплаты труда со стороны восточноевропейских предприятий. Евродепутаты и национальные политики этих восточных членов ЕС выступили с критикой запланированных обновлений, назвав их протекционизмом и ограничением европейского свободного рынка.

Несмотря на это давление, страны ЕС еще в декабре пришли к общему видению этой реформы. Но понять, состоится ли голосование, до последнего было невозможно. Хотя пакет законопроектов должны были рассмотреть еще в прошлый четверг, голосование пришлось перенести на неделю, потому что депутаты внесли более 1200 поправок, а комитет по вопросам транспорта не удалось существенным образом уменьшить их количество. Однако депутаты решили не переносить голосование и рассмотрели все поправки рядом пакетов в течение среды и четверга.

В Болгарии принятия реформы привело к акциям протеста. Так, в городе Пловдив дальнобойщики сожгли в знак несогласия одного из грузовиков. Плакаты в руках протестующих требовали сказать "нет" дискриминации.

Зато ряд депутатов левых политических взглядов раскритиковала реформу за ее, на их недостаточную защиту водителей. Это связано с тем, что заключенный в Европарламенте компромисс предполагает, что во время обычных экспортных и импортных операций, дальнобойщики, как и раньше, будут получать заработную плату за условиями страны, в которой расположено их предприятие.

Теперь введение изменений станет предметом переговоров между Европарламентом и странамы-членамы ЕС.