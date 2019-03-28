Бомбы замедленного действия: почему стоит бояться взрывоопасных украинских АЗС

Около восьми вечера 27 марта в службу спасения «101» в Кропивницком поступило сообщение – на АЗС произошел пожар, огонь перекинулся на соседнюю автомобильную стоянку и произошло несколько взрывов.

По предварительным данным спасателей, произошло возгорание трех грузовых автомобилей - цистерн с газозаправочным оборудованием. Во время тушения пожара произошло семь взрывов различной мощности, в результате чего были уничтожены восемь легковых автомобилей, десять грузовых автомобилей, три металлических вагончика общей площадью 16 кв метров, выбиты стекла в окрестных домах. К ночи пожар был ликвидирован. Спасена автогазозаправочная станция, располагающаяся рядом с очагом возгорания, около двадцати единиц автомобильного транспорта, пять частных жилых домов и трансформаторная подстанция.

Но, к сожалению, не обошлось без жертв: пострадали двое спасателей и еще двое граждан. С ожогами разной степени они находятся в реанимации.

Выгодный «подзаборный» бизнес

Все произошедшее – следствие засилья рынка «серых», как еще в народе называют «подзаборных» газовых заправок. Несмотря на вроде как постоянный кризис, автомобилей на дорогах страны не становится меньше. Даже в трудные времена украинцы не готовы отказываться от комфорта.

Но подорожание бензина – удар по карману. Поэтому, для экономии, его все чаще заменяют на сжиженный газ. Это, в свою очередь, стимулирует увеличение количества нелегальных заправок этим топливом. Они, как грибы после дождя, растут на объездных дорогах и трассах. Но немало их и в городах.

По словам вице-президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Олега Зубченка, на сегодня в Украине было зафиксировано около 1300 нелегальных заправок. Однако 1058 из них продолжают работать. «Мы видим, что только за последние полгода было закрыто более 600 нелегальных заправочных станций. Но разница в этих цифрах говорит о том, что часть из уже закрытых заправок либо открылись снова на прежнем месте, либо просто переехали в другое место», - говорит он.

За последние несколько лет число ЧП именно на «серых» заправках выросло в разы. Они, как правило, не зарегистрированы официально и не имеют договора аренды земли, или используют участок не по целевому назначению. А посему, такие заправки - дело прибыльное, наценка на топливо порой превышает 70% его стоимости. Собственник такой точки – настоящего «клондайка» - всегда остается в тени. По крайне мере, силовики еще не разу никого не посадили. И это при том, что в Украине давным-давно действуют законы об объектах особой опасности, к которым относят АЗС, а также масса подзаконных актов.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов отмечает, что рынок газовых заправок фактически неконтролируем. Навести на нем порядок сложно, поскольку, как правило, такие заправки имеют «прикрытие» со стороны местных властей. «Такие заправки должны быть зарегистрированы, вести контроль финансов и подавать фискальные документы. Но ничего этого по факту нет – они находятся в «серой зоне»», - говорит он.

Кто отвечает за безопасность?

Действительно, безопасность автозаправочных станций должны проверять масса госорганов. К примеру, уплату налогов и наличие кассовых аппаратов - ГФС, разрешение на строительство и подведение коммуникаций выдает Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), за законность расположения и работы заправочных станций отвечают полиция и прокуратура… На деле же, проверки, увы, касаются лишь легальных объектов. «Именно их обычно и проверяют в первую очередь, нарочно не обращая внимания на «серый», нелегальный сегмент», - говорит Зубченок.

Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы «А-95», считает, что дело с «газовыми» заправками – грустное: «Три года мы боремся с этим явлением, но его апологеты рассказывают о том, что все законно, ничего страшного не происходит. А вспомните ЧП на ««БРСМ-Нафта» в Переяслав-Хмельницком. Взорвался сжиженный газ, все было построено с нарушением норм. И никого не наказали».

По его словам, что касается ситуации в Кропивницком, известно, что авария произошла не на самой заправке, а на газовозах, которых было немало, и в момент перелива топлива из одной емкости в другую. «Спрашивается – что делали эти транспортные емкости на территории заправки? Это – грубейшее нарушение правил безопасности, прописанных во всех нормативных актах. Еще один вопрос – что делала заправка на территории стоянки авто? Это тоже запрещено. Вследствие взрыва сгорели 10 машин, в том числе 4 грузовых – там была стоянка дальнобойщиков. Каждый из тягачей стоит 100-150 тысяч евро. Кто за это ответит? Надеюсь, что местная власть будет привлечена за то, что допустила функционирование такого объекта», - говорит Куюн.

Почему не работают проверки

Эксперты убеждены, что проверки не работают и опасные автозаправки не закрываются только потому, что кому-то это выгодно. И, зачастую, за нечистыми на руку дельцами, организующими такой бизнес, стоят представители местных властей. «Даже по Киеву видно, что такое - повсеместно. Возможно, это происходит за «мзду». Однозначно – не без этого», - отмечает Куюн.

Он акцентировал на том, что весь процесс легальности сейчас проявляется на первом этапе проверки использования АЗС земельного участка и его целевого назначения: «На первый взгляд и оборудование нормальное, и оно введено в эксплуатацию, но дело в том, что оно не должно стоять там, где оно стоит. То есть, участки, которые занимают заправки, не предназначены для розничной торговли топливом... В Украине давно работает «серая» топливная схема, а власть не может ничего сделать. Нет на это политической воли. В Киеве как-то был такой порыв и за неделю 300 таких заправок «испарились». Вернее, они переехали в Киевскую область – за Окружную», - напомнил он.

По словам эксперта энергетического рынка, директора спецпроектов Центра «Психея» Геннадия Рябцева, проблема в том, что в украинском законодательстве четко не прописан механизм персональной ответственности руководителей за последствия работы заправок. Кроме того, фактически отсутствует персонал и оборудование для проверок, что также приводит к пугающим последствиям. «Объекты повышенной опасности и включение в список таких объектов заправочных станций не гарантирует увеличение проверок или улучшение их качества… Фактически найти виновного нельзя», - говорит Рябцев.

В свою очередь, Куюн обращает внимание на то, что основное оборудование, которое покупают собственники заправок, изготовлено со всеми допусками системы безопасности, что делает подобные объекты не опасными. «Но нюанс в том, что практически все ЧП происходят не в газовой бочке или колонке, а в момент слива топлива с транспортной цистерны. И здесь основное – навык персонала, как он среагирует, насколько он обучен профессиональной деятельности… Все правила написаны кровью, их не просто так придумали. При соблюдении норм безопасности, заправки – вполне безопасный объект. Но так как у нас большинство газовых заправок являются «подзаборными», все эти нормы не соблюдаются. Поэтому заправки – как стационарные, так и передвижные - автоматически становятся бомбами замедленного действия», - подчеркнул эксперт.

По его словам, множество созданных в Украине контролирующих органов, которые в силе закрыть заправки, нарушающие законы, оказываются недееспособными: «Они могут только возбудить дело в отношении нарушителей, а решение должен принимать суд. А это – длинная история. Именно поэтому налоговики работают с переменным успехом. Прокуратура – вообще по разнарядке».

Лицензирование и бдительность как решение проблемы

Куюн напоминает, что с первого июля 2019 года вводится лицензирование розничной торговли топливом. А условием получения лицензии и есть соблюдение всех норм безопасности, прописанных в законах. «Думаю, 99% монотопливных заправок – газовых и дизельных – лицензии не получат. А деятельность вне закона - уже не административное нарушение, что является нормой на сегодня, а криминал. Наказание станет неотвратимым. Появится в руках силовиком инструмент, который позволит карать «здесь и сейчас» тех, кто торгует топливом нелегально», - подчеркнул эксперт.

Несмиянов же добавляет, что даже заправляясь на легальной газовой заправке следует хранить чеки. «Важно также обращать внимание на внешний вид заправки, заправочных шлангов, укомплектованность уголка пожарной безопасности (наличие огнетушителей, песка, пожарного гидранта). Если есть какие-то подозрения о несоответствии нормам, а сама заправка относится к известной сети, не лишним будет обратиться с жалобой на горячую линию, после чего, в зависимости от случая, также не лишним будет отправить письменные жалобы в контролирующие органы – Госпродпотребслужбу, ГФС, полицию или ГСЧС», - напоминает он.

Эксперты обращают внимание, что с прошлого года в Украине существует онлайн-карта с расположением нелегальных заправок – Perevirazs.info . Знать об этом – не лишнее. И, ради собственной безопасности, не молчать, и, в случае чего, обращаться в местные органы власти и контролирующие органы с заявлениями о том, что вблизи их проживания, больницы или детсада находится заправка с признаками нелегальности.

Нана Черная, Анастасия Заремба