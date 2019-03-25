Ferrari показала тизер нового суперкара Prototipo (видео)

Судя по тизерам, машину покажут в Blackbird Concessionaires (это официальный дилер Ferrari в Гонконге).

Итальянская марка анонсировала премьеру нового суперкара Ferrari линейки Special Project. Модель, которую сделают в единственном экземпляре, должны показать в Гонконге.

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Об этом сообщает автомобильный портал "Motor1".

"Проходите за кулисы и присоединяйтесь к нам в путешествии, в котором мы представим нашу самую экстремальную модель линейки Special Project на сегодняшний день", - такими словами Ferrari сопроводила тизер нового суперкара, готовящегося к премьере.

Модель, которая известна пока под кодовым именем Prototipo будет представлена уже сегодня, 25 марта. Судя по всему, автомобиль покажут на особом мероприятии в Гонконге и, вероятно, суперкар сделан для клиента из Азии.

На сегодня сделаны несколько эксклюзивных моделей, последней из которых стал родстер Ferrari SP3JC на базе снятого с производства купе Ferrari F12tdf.

При этом информации о новинке не так и много. Судя по тизерам, машину покажут в Blackbird Concessionaires (это официальный дилер Ferrari в Гонконге). Владельцем нового суперкара будет некий Mr. TK Mak, который на своей странице в Instagram опубликовал пост с тизером премьеры Prototipo и подписью "@ferrari & me. monday". Более глубокое изучение страницы пользователя даёт понять, что он участвует в гонках на Ferrari и тесно связан с Blackbird Concessionaires.

Более того, в основе Prototipo может лежать гиперкар LaFerrari. По информации FerrariChat, новая модель должна стать тем самым автомобилем, информация о котором появилась ещё 2 года назад, но с тех пор машину так и не показали общественности.