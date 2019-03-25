На восстановление дорог Донецкой области выделят 1,6 миллиарда

По словам министра инфраструктуры, основными проектами в регионе станут дорога Запорожье - Мариуполь, ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности.

На восстановление дорожной сети Донецкой области в этом году будет направлено более 1,6 млрд гривен, заявил во время рабочей поездки в этот регион министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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«Мы инвестируем значительные средства в восстановление дорог Донецкой области. Так, в 2018 году финансирование составило более 2 млрд гривен, в этом году будет направлено более 1,6 млрд гривен", - сказал Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра, основные проекты в регионе - дорога Запорожье - Мариуполь, ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности.

"Таких объемов финансирования область не видела никогда. Мы ремонтируем и восстанавливаем качественное сообщение между городами и между областями. Мы никогда не дадим нашим гражданам почувствовать, что они как-то отделены или не нужны - никогда! Донецкая область - это Украина, Луганская область - это Украина и Крым - это Украина. Дорогами мы объединим страну», - заявил Омелян.

Он также сообщил, что в 2018 году за счет отдельной программы была отремонтирована дорога Киев - Харьков - Довжанский.

«В 2012 году в Донецкой области было отремонтировано чуть более 50 км автодорог, в 2018 - почти 100 км. Цифры - лучшее доказательство реального развития инфраструктуры на всей территории Украины. Мы обязательно и изменим качество дорог в Украине, и освободим нашу землю от оккупантов», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в Украине в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете Украины предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.