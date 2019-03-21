Руководство Boeing будет свидетельствовать в Сенате США о падении самолетов 737 MAX

Руководители Boeing еще никогда не вещали в Сенате.

Сенат США вызвал руководителей компании Boeing, чтобы те дали показания относительно падения двух самолетов 737 MAX — в Индонезии и Эфиопии.

Как сообщает Reuters, дата слушаний в Сенате пока не определена.

Руководители Boeing еще никогда не вещали в Сенате.

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Кроме этого, Комитет Сената по коммерции и авиации вызвал на допрос чиновников Федеральной авиационной администрации. Они должны объяснить, почему допустили использование неисправных самолетов. Эти слушания состоятся 27 марта.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в море. На борту находились 189 человек, среди которых трое детей. Кроме того, этим рейсом летели 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

10 марта в Эфиопии после шести минут полета разбился пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Он следовал из столицы страны Аддис-Абебы в Кению. На борту находились 157 человек — граждане 33 стран, в том числе 19 сотрудников Организации Объединенных Наций. Все они погибли.

Данные «черных ящиков» показали сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии.