Tesla удаленно увеличит мощность Model 3 и откажется от версии со «средней» батареей

Model 3 лишилась версии с батареей Mid Range, зато получила 5% прирост мощности с помощью программного апдейта.

Американская компания Tesla решила отказаться от версии электромобиля со «средней» батареей (Mid Range), которая обеспечивала запас хода 420 км (260 миль).

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Теперь на официальном сайте можно заказать только версии с начальной емкостью (Standard Range) и запасом хода 355 км (220 миль), с улучшенной стандартной емкостью (Standard Range Plus) и запасом хода 385 км (240 миль), а также максимальной емкостью (Long Range) и запасом хода 520 км (325 миль), пишет itc.ua.

Напомним, что версия Tesla Model 3 (Mid Range) была представлена в октябре 2018 года, на момент анонса она стала самой доступной Tesla в линейке производителя с учетом льготной цены $33,200. Этого звания она лишилась в марте 2019 года, когда Tesla запустила предзаказы на «народную» Tesla Model 3 (Standard Range) с льготным ценником $24,450.

Также автопроизводитель удаленно увеличил мощность всех электромобилей Tesla Model 3 с помощью программного обновления 2019.8.2. По данным компании, в результате оптимизации пиковая мощность электродвигателя увеличилась примерно на 5%, что должно положительно сказаться на ускорении и характере движения электромобиля.

Напомним, Tesla анонсировала новый электромобиль Model Y и следующее поколения станций быстрой зарядки (Supercharger V3).