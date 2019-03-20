Пригородные электрички Киева хотят превратить в аналог немецкого S-Bahn

Проект предполагает полное обновление подвижного состава пригородных поездов по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города, а также по ближнему пригороду – в направлении Ирпеня, Белой Церкви, Броваров, Обухова, Фастова.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в ближайшее время совместно с властями Киева презентовать проект полного обновления пригородного сообщения столицы, который оценивается в несколько миллиардов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на встрече с журналистами.

«После успешного запуска поезда сообщением с Борисполем мы видим, что есть большой спрос на улучшение пригородного сообщения. Нам надо сотрудничать с органами власти. Поэтому на заседании Кабмина было поручение нам и Киевской городской администрации принять участие в этом процессе. У нас есть проект, и надеемся, что в ближайшее время сможем его презентовать, на полное обновление пригородного сообщения Киевского узла. Для этого необходимо софинансирование местной власти. Проект для Киева не очень дорогой - несколько миллиардов гривенЬ», - сказал он.

Кравцов отметил, что проект предполагает полное обновление подвижного состава пригородных поездов по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города, а также по ближнему пригороду – в направлении Ирпеня, Белой Церкви, Броваров, Обухова, Фастова.

«Это позволит эффективно вывозить и завозить пассажиров в часы пик из пригорода с интервалом 10-15 минут. Таким образом мы бы хотели на базе железнодорожного пригорода «Укрзализныци» сделать Киевский S-Bahn, как в Германии. Самая дорогая часть – инфраструктура, есть. Ее надо улучшить, но она есть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" разрабатывает комплексную программу обновления пригородного сообщения в Киевском регионе и планирует в этом году приступить к ее реализации.