СМИ обвинили Кравцова в неадекватной долговой политике "УЗ"

Журналисты отмечают, что для погашения евробондов "Укрзализныця" перекредитовалась втридорога.

"Укрзализныце" удалось погасить первый транш выплат по евробондам и очередной купон на общую сумму в $175 миллионов после личного вмешательства президента.

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что несмотря на плановый характер выплат, компании не удалось сконцентрировать нужные объемы средств накануне и руководству "УЗ" вместе с правительством пришлось искать возможности для рефинансирования долга.

"УЗ" - это государственный бизнес, и ее еврооблигации – это квазигосударственные бумаги. Это означает, что, допустив по ним дефолт, Кравцов фактически мог поставить под риски снижения рейтингов и резкого удорожания ресурса (а то и вовсе закрытия внешних рынков) для Украины как государства. А в условиях, когда выполнять требования МВФ не очень хочется, а деньги стране сильно нужны (правительство тоже ждут большие выплаты по внешним долгам), риск умножился в несколько раз", - отмечает издание.

"По данным источников издания, именно из этих побуждений за несколько дней до критической даты эпицентр принятия решений по этому вопросу переместился на Банковую в Администрацию Президента. Якобы Петр Порошенко собрал у себя премьера Гройсмана, Кравцова, министра финансов Оксану Маркарову и главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного и доходчиво, на повышенных тонах несколько часов объяснял, почему госбанк и Минфин должны "подстраховать" "УЗ", - отмечают авторы материала.

В результате этих переговоров "УЗ" заявила, что для своевременной выплаты взяла взаймы в гривне и в иностранной валюте у "Ощадбанка" и Госагентства по финансированию инфраструктурных проектов.

Журналисты подсчитали, что компания перекредитовалась невыгодно для себя. В частности, вероятно, что кредит на 1,49 миллиарда гривень был предоставлен в гривне – и очевидно, по ставке не ниже 18% (учетная ставка НБУ), а на 1-2 п. п. выше. То есть при рефинансировании этой части кредита фактическая стоимость обслуживания с 9,875% выросла минимум в два раза. Остальные $120 миллионов – это и был валютный кредит от одного из двух "помощников", скорее всего – от "Ощадбанка". "Интересно, что, по данным Нацбанка, именно 13 марта среднерыночная ставка кредитов по валюте подскочила с 5,7% до 9,9% годовых. То есть практически удвоилась", - отмечают авторы.

Еще более загадочный момент – участие в этой схеме Укринфрапроекта (преемник Госагентства по Евро-2012). Дело в том, что это очень специфическое ведомство, "заточенное" исключительно под "мероприятия по безопасности дорожного движения". При чем практически 99% бюджета агентства идет как раз на эти спецпроекты. О железной дороге или кредитовании кого-либо на коммерческих началах в документах "Укринфрапроекта" вообще не идет речь.

Издание отмечает, что следующий транш и купон в сентябре 2019 года – снова на $175 млн, за полтора месяца до парламентских выборов – вероятно тоже будут гасить в "пожарном" режиме. "Но менеджеры Кравцова не унывают и собираются увеличивать долговую нагрузку еще на $1 миллиард, то есть фактически удвоить по сравнению с нынешними показателями (около 31 миллиарда долларов), которыми так гордится их шеф", - говорится в материале.

"Министр Владимир Омелян прямо указывает на то, что проблема в "УЗ" - кадровая и состоит в высшем руководстве. Только полностью сменив верхушку и вектор движения, компания сможет чего-то добиться, а не саморазрушаться изнутри" - резюмирует издание.