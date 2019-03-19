Airbus вряд ли сможет заменить Boeing 737 Max - FT

У Airbus недостаточно мощностей, чтобы прийти на замену самолетам американского авиагиганта.

Французский авиастроительный концерн Airbus вряд ли сможет нарастить поставки своих лайнеров на мировой рынок, чтобы заменить временно "выбывшую" модель своего основного конкурента - Boeing 737 Max.

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Как указывает газета The Financial Times, у Airbus недостаточно мощностей, чтобы прийти на замену самолетам американского авиагиганта, сообщает Прайм.

По данным издания, производственные мощности Airbus уже загружены по максимуму.

Напомним, что 10 марта 2019 года самолет Boeing 737 Max 8 потерпел крушение после вылета из Аддис-Абебы (Эфиопия). Ранее, в октябре 2018 года, в Индонезии в море рухнул лайнер такой же модели, на борту которого были 189 человек, и не выжил никто. В настоящее время специалисты находят сходство между этими трагедиями.

При этом после эфиопской катастрофы полеты Boeing 737 Max над своей территорией запретили многие страны, в том числе Китай, Индия, Япония, Мексика, Бразилия, Чили, Аргентина, Австралия, Оман, государства Евросоюза. Кроме того, некоторые из авиакомпаний прекратили использовать лайнеры.

В конце прошлой недели американский авиагигант приостановил поставки пассажирских лайнеров линейки 737 Max. Более того, на фоне авиакатастрофы рыночная капитализация корпорации Boeing обвалилась на миллиарды долларов.